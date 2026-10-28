Pokémon Unite ferme le 23 mars 2027, et personne ne vous expliquera pourquoi

On en dit quoi ?



Un jeu en ligne qui ferme emporte tout avec lui, vos costumes, vos licences et les gemmes que vous n'aurez pas dépensées à temps. Personne ne tombera des nues, le free-to-play fonctionne comme ça depuis toujours, n'empêche qu'on aurait apprécié un mot d'explication de la part de The Pokémon Company, qui éteint un de ses plus gros jeux mobiles comme on éteint la lumière. Profitez plutôt des cinq mois qui restent pour vider vos pièces et retourner en arène, tant que la lumière est encore allumée.