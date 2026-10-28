Pokémon Unite ferme le 23 mars 2027, et personne ne vous expliquera pourquoi
Par Vincent Lautier - Publié le
Mauvaise nouvelle pour les dresseurs qui traînent encore en arène, Pokémon Unite fermera le 23 mars 2027, sur Switch comme sur iOS et Android. Le MOBA gratuit de The Pokémon Company n'aura pas tenu six ans. Plus moyen d'acheter des gemmes Aeos depuis le 27 octobre, et la mise à jour du 12 novembre, la toute dernière, servira surtout à vous faire écouler vos pièces.
Le message publié le 27 octobre sur le site officiel ne s'embarrasse d'aucune justification, il donne des dates, point. Coupure des serveurs le 23 mars 2027, ce qui fera 1 heure du matin en France. La vente de gemmes Aeos s'est arrêtée le jour même de l'annonce, le club Unite ne prend plus personne et ne renouvelle plus rien automatiquement, même si un abonnement déjà payé ira au bout de sa période. Vos gemmes en stock, elles, resteront utilisables jusqu'à la fin. Quant à la mise à jour du 12 novembre, elle ouvrira un long événement d'adieu où d'anciens Holo-costumes et des licences Unite reviendront s'échanger contre des pièces, histoire de vider les comptes proprement.
Lancé le 21 juillet 2021 sur Switch puis sur smartphones quelques mois après, avec un cross-play complet entre machines, le jeu était développé par TiMi Studio, cette filiale de Tencent à qui l'on doit aussi Call of Duty Mobile et Honor of Kings. Plus de 200 millions de téléchargements au compteur en incluant la version chinoise, un score de très gros MOBA mobile. Sauf que le cabinet AppMagic n'estime les revenus qu'à 75 millions de dollars environ hors Chine sur toute la vie du jeu, et le Japon pèse à lui seul près d'un tiers de la somme. Rapporté à la puissance de la licence Pokémon, c'est famélique. La vraie raison de la fermeture se cache probablement dans ce décalage, même si personne ne l'assume.
Pour garder une trace de ces années de parties, il faudra penser à télécharger vos données avant la date limite. Une bibliothèque d'archives restera ensuite consultable hors ligne, avec vos costumes et vos statistiques dedans, mais ces souvenirs ne quitteront jamais votre machine, pas de transfert vers un autre compte, pas de passerelle vers un autre jeu, et bien sûr aucun remboursement pour ce qui a été acheté. La compétition, elle, ira curieusement au bout de son calendrier. Le tournoi Aeos Crown 2027 est maintenu à Tokyo, qualifications ouvertes dès le 5 décembre, et on couronnera donc le champion d'un jeu déjà condamné.
Un jeu en ligne qui ferme emporte tout avec lui, vos costumes, vos licences et les gemmes que vous n'aurez pas dépensées à temps. Personne ne tombera des nues, le free-to-play fonctionne comme ça depuis toujours, n'empêche qu'on aurait apprécié un mot d'explication de la part de The Pokémon Company, qui éteint un de ses plus gros jeux mobiles comme on éteint la lumière. Profitez plutôt des cinq mois qui restent pour vider vos pièces et retourner en arène, tant que la lumière est encore allumée.
Tout est déjà daté
Le message publié le 27 octobre sur le site officiel ne s'embarrasse d'aucune justification, il donne des dates, point. Coupure des serveurs le 23 mars 2027, ce qui fera 1 heure du matin en France. La vente de gemmes Aeos s'est arrêtée le jour même de l'annonce, le club Unite ne prend plus personne et ne renouvelle plus rien automatiquement, même si un abonnement déjà payé ira au bout de sa période. Vos gemmes en stock, elles, resteront utilisables jusqu'à la fin. Quant à la mise à jour du 12 novembre, elle ouvrira un long événement d'adieu où d'anciens Holo-costumes et des licences Unite reviendront s'échanger contre des pièces, histoire de vider les comptes proprement.
Un gros succès qui rapportait peu
Lancé le 21 juillet 2021 sur Switch puis sur smartphones quelques mois après, avec un cross-play complet entre machines, le jeu était développé par TiMi Studio, cette filiale de Tencent à qui l'on doit aussi Call of Duty Mobile et Honor of Kings. Plus de 200 millions de téléchargements au compteur en incluant la version chinoise, un score de très gros MOBA mobile. Sauf que le cabinet AppMagic n'estime les revenus qu'à 75 millions de dollars environ hors Chine sur toute la vie du jeu, et le Japon pèse à lui seul près d'un tiers de la somme. Rapporté à la puissance de la licence Pokémon, c'est famélique. La vraie raison de la fermeture se cache probablement dans ce décalage, même si personne ne l'assume.
C'est vous qui réglez l'addition
Pour garder une trace de ces années de parties, il faudra penser à télécharger vos données avant la date limite. Une bibliothèque d'archives restera ensuite consultable hors ligne, avec vos costumes et vos statistiques dedans, mais ces souvenirs ne quitteront jamais votre machine, pas de transfert vers un autre compte, pas de passerelle vers un autre jeu, et bien sûr aucun remboursement pour ce qui a été acheté. La compétition, elle, ira curieusement au bout de son calendrier. Le tournoi Aeos Crown 2027 est maintenu à Tokyo, qualifications ouvertes dès le 5 décembre, et on couronnera donc le champion d'un jeu déjà condamné.
On en dit quoi ?
Un jeu en ligne qui ferme emporte tout avec lui, vos costumes, vos licences et les gemmes que vous n'aurez pas dépensées à temps. Personne ne tombera des nues, le free-to-play fonctionne comme ça depuis toujours, n'empêche qu'on aurait apprécié un mot d'explication de la part de The Pokémon Company, qui éteint un de ses plus gros jeux mobiles comme on éteint la lumière. Profitez plutôt des cinq mois qui restent pour vider vos pièces et retourner en arène, tant que la lumière est encore allumée.