GTA 6 : la bande annonce officielle est là, sortie confirmée le 19 novembre

On en dit quoi ?



Ces 90 secondes font le travail, les images sont superbes et on sent que Rockstar garde une avance folle sur tout ce qui se fait sur consoles. Sauf que cette boîte vendue sans disque à 80 euros, c'est franchement agaçant, d'autant que vous ne pourrez ni la prêter ni la revendre une fois le code grillé. On aurait aussi aimé un signe de vie pour le PC. Mais bon, après treize ans à attendre la suite de GTA 5, on signe quand même des deux mains pour le 19 novembre.