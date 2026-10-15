GTA 6 : la bande annonce officielle est là, sortie confirmée le 19 novembre
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar a mis en ligne la bande-annonce de lancement de GTA 6, 90 secondes capturées directement sur PS5 qui suivent Jason et Lucia dans les rues de Vice City. Après deux reports et des années d'attente, le studio confirme que tout est calé pour le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, et le jeu le plus attendu de la décennie n'a jamais semblé aussi proche.
On y retrouve Jason et Lucia, ce couple de braqueurs inspiré de Bonnie et Clyde que Rockstar met en scène depuis le tout premier teaser. Un coup qui tourne mal, une conspiration criminelle qui les dépasse, et tout l'État de Leonida comme terrain de jeu, avec Vice City en toile de fond permanente. Le morceau qui accompagne les images s'appelle Flower in a Hurricane, un inédit signé Justice avec Tame Impala, SZA et King Gizzard and The Lizard Wizard, et le duo français compose carrément toute la bande originale du jeu. Rockstar précise que la vidéo a été capturée intégralement en temps réel sur PS5. C'est seulement la troisième bande-annonce depuis le début de la campagne. La première était sortie dans l'urgence en décembre 2023 après une fuite massive, la deuxième en mai 2025, et celle-ci referme donc le chapitre des teasers.
Le calendrier a pas mal bougé dans cette histoire. Le jeu était d'abord promis pour l'automne 2025, avant un premier report au 26 mai 2026, puis un second au 19 novembre. Cette fois, plus personne ne semble douter. Les précommandes sont ouvertes depuis le 25 juin, avec une édition standard facturée 79,99 euros accompagnée du pack Vintage Vice City, et une édition Ultimate à 100 euros qui n'existe qu'en numérique.
Quant à la version boîte vendue en magasin, elle ne contient aucun disque, juste un code de téléchargement glissé dans l'emballage, et oui, vous avez bien lu.
Ces 90 secondes font le travail, les images sont superbes et on sent que Rockstar garde une avance folle sur tout ce qui se fait sur consoles. Sauf que cette boîte vendue sans disque à 80 euros, c'est franchement agaçant, d'autant que vous ne pourrez ni la prêter ni la revendre une fois le code grillé. On aurait aussi aimé un signe de vie pour le PC. Mais bon, après treize ans à attendre la suite de GTA 5, on signe quand même des deux mains pour le 19 novembre.
Un braquage qui tourne mal
On y retrouve Jason et Lucia, ce couple de braqueurs inspiré de Bonnie et Clyde que Rockstar met en scène depuis le tout premier teaser. Un coup qui tourne mal, une conspiration criminelle qui les dépasse, et tout l'État de Leonida comme terrain de jeu, avec Vice City en toile de fond permanente. Le morceau qui accompagne les images s'appelle Flower in a Hurricane, un inédit signé Justice avec Tame Impala, SZA et King Gizzard and The Lizard Wizard, et le duo français compose carrément toute la bande originale du jeu. Rockstar précise que la vidéo a été capturée intégralement en temps réel sur PS5. C'est seulement la troisième bande-annonce depuis le début de la campagne. La première était sortie dans l'urgence en décembre 2023 après une fuite massive, la deuxième en mai 2025, et celle-ci referme donc le chapitre des teasers.
Deux reports plus tard
Le calendrier a pas mal bougé dans cette histoire. Le jeu était d'abord promis pour l'automne 2025, avant un premier report au 26 mai 2026, puis un second au 19 novembre. Cette fois, plus personne ne semble douter. Les précommandes sont ouvertes depuis le 25 juin, avec une édition standard facturée 79,99 euros accompagnée du pack Vintage Vice City, et une édition Ultimate à 100 euros qui n'existe qu'en numérique.
Quant à la version boîte vendue en magasin, elle ne contient aucun disque, juste un code de téléchargement glissé dans l'emballage, et oui, vous avez bien lu.
On en dit quoi ?
Ces 90 secondes font le travail, les images sont superbes et on sent que Rockstar garde une avance folle sur tout ce qui se fait sur consoles. Sauf que cette boîte vendue sans disque à 80 euros, c'est franchement agaçant, d'autant que vous ne pourrez ni la prêter ni la revendre une fois le code grillé. On aurait aussi aimé un signe de vie pour le PC. Mais bon, après treize ans à attendre la suite de GTA 5, on signe quand même des deux mains pour le 19 novembre.