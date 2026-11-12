Microsoft répond au DLSS de Nvidia avec l'Auto SR sur la ROG Xbox Ally X
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft sort son Automatic Super Resolution de la phase de test. Cette technologie d'upscaling, pensée pour rivaliser avec le DLSS de Nvidia, arrive en version finale sur les ROG Xbox Ally X et X20, et sur certains PC Copilot+ équipés d'une puce AMD. Et cette fois, elle fonctionne sur l'écran de la console et sur batterie, sans dock ni réglage à faire.
Derrière ce nom un peu barbare se cache la réponse de Microsoft au DLSS de Nvidia et au FSR d'AMD. Le jeu est calculé dans une définition plus basse, puis un modèle de suréchantillonnage neuronal reconstruit une image plus nette et plus détaillée. Tout le calcul passe par le NPU de la machine et pas par la partie graphique, qui garde du coup ses ressources pour le jeu lui-même. Les propriétaires de ROG Xbox Ally X essuient les plâtres depuis avril dans les préversions de Windows, et la fonction passe aujourd'hui en version finale, avec un déploiement échelonné selon les appareils.
Jusqu'ici, la préversion imposait de brancher la console sur un écran externe pour profiter de l'upscaling. Pour une machine pensée pour le jeu nomade, c'était un peu absurde. Microsoft a entendu les joueurs : l'Auto SR fonctionne sur l'écran intégré et sur batterie, et il s'active directement depuis la Game Bar. Les jeux en 1080p sont aussi pris en charge, alors qu'il fallait jusque-là baisser la définition à la main. Microsoft prévient quand même que les performances dans ce cas précis peuvent être un peu moins bonnes que sur les autres configurations. Et si vous branchez la console sur un téléviseur, l'image peut monter jusqu'à du 1440p, de quoi sauver les apparences sur un grand écran.
Un mode Performance relèvera aussi le plafond à 120 images par seconde, contre 60 à 75 aujourd'hui, de quoi coller aux jeux rapides et compétitifs, les jeux de tir en tête. L'Auto SR apprendra également à cohabiter avec l'Auto HDR, alors qu'activer l'un coupait l'autre. Ces deux nouveautés demanderont par contre de futures mises à jour de Windows, sans calendrier précis pour le moment. Les PC Copilot+ sous Ryzen y ont droit eux aussi, à condition d'avoir un NPU compatible. La ROG Xbox Ally de base, elle, est exclue : sa puce n'embarque tout simplement pas de NPU.
C'est une vraie réponse au problème de ces consoles sous Windows, qui n'ont pas de DLSS natif et obligent à tripoter les réglages dans tous les sens pour garder un jeu fluide. Là, tout se fait tout seul. C'est exactement ce qu'on attend d'une machine vendue comme une Xbox, et l'upscaling par IA est devenu le passage obligé du jeu vidéo, Apple fait d'ailleurs la même chose avec MetalFX sur ses Mac. On attend quand même de voir ce que ça donne en conditions réelles, et les possesseurs de la Ally de base apprécieront moyennement de regarder les autres s'amuser.
Mais c'est quoi l'Auto SR ?
Derrière ce nom un peu barbare se cache la réponse de Microsoft au DLSS de Nvidia et au FSR d'AMD. Le jeu est calculé dans une définition plus basse, puis un modèle de suréchantillonnage neuronal reconstruit une image plus nette et plus détaillée. Tout le calcul passe par le NPU de la machine et pas par la partie graphique, qui garde du coup ses ressources pour le jeu lui-même. Les propriétaires de ROG Xbox Ally X essuient les plâtres depuis avril dans les préversions de Windows, et la fonction passe aujourd'hui en version finale, avec un déploiement échelonné selon les appareils.
La fin du dock obligatoire
Jusqu'ici, la préversion imposait de brancher la console sur un écran externe pour profiter de l'upscaling. Pour une machine pensée pour le jeu nomade, c'était un peu absurde. Microsoft a entendu les joueurs : l'Auto SR fonctionne sur l'écran intégré et sur batterie, et il s'active directement depuis la Game Bar. Les jeux en 1080p sont aussi pris en charge, alors qu'il fallait jusque-là baisser la définition à la main. Microsoft prévient quand même que les performances dans ce cas précis peuvent être un peu moins bonnes que sur les autres configurations. Et si vous branchez la console sur un téléviseur, l'image peut monter jusqu'à du 1440p, de quoi sauver les apparences sur un grand écran.
Jusqu'à 120 images par seconde
Un mode Performance relèvera aussi le plafond à 120 images par seconde, contre 60 à 75 aujourd'hui, de quoi coller aux jeux rapides et compétitifs, les jeux de tir en tête. L'Auto SR apprendra également à cohabiter avec l'Auto HDR, alors qu'activer l'un coupait l'autre. Ces deux nouveautés demanderont par contre de futures mises à jour de Windows, sans calendrier précis pour le moment. Les PC Copilot+ sous Ryzen y ont droit eux aussi, à condition d'avoir un NPU compatible. La ROG Xbox Ally de base, elle, est exclue : sa puce n'embarque tout simplement pas de NPU.
On en dit quoi ?
C'est une vraie réponse au problème de ces consoles sous Windows, qui n'ont pas de DLSS natif et obligent à tripoter les réglages dans tous les sens pour garder un jeu fluide. Là, tout se fait tout seul. C'est exactement ce qu'on attend d'une machine vendue comme une Xbox, et l'upscaling par IA est devenu le passage obligé du jeu vidéo, Apple fait d'ailleurs la même chose avec MetalFX sur ses Mac. On attend quand même de voir ce que ça donne en conditions réelles, et les possesseurs de la Ally de base apprécieront moyennement de regarder les autres s'amuser.