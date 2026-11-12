Microsoft répond au DLSS de Nvidia avec l'Auto SR sur la ROG Xbox Ally X

On en dit quoi ?



C'est une vraie réponse au problème de ces consoles sous Windows, qui n'ont pas de DLSS natif et obligent à tripoter les réglages dans tous les sens pour garder un jeu fluide. Là, tout se fait tout seul. C'est exactement ce qu'on attend d'une machine vendue comme une Xbox, et l'upscaling par IA est devenu le passage obligé du jeu vidéo, Apple fait d'ailleurs la même chose avec MetalFX sur ses Mac. On attend quand même de voir ce que ça donne en conditions réelles, et les possesseurs de la Ally de base apprécieront moyennement de regarder les autres s'amuser.