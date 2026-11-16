Xbox Helix : Microsoft jure que sa future console ne sera pas un PC
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour les 25 ans de la marque Xbox, Microsoft a mis en ligne un magazine anniversaire qui consacre huit pages à Project Helix, le nom de code de sa future console. Jason Ronald, le responsable de la prochaine génération, y répond à l'inquiétude du moment : cette machine hybride fera tourner des jeux PC, mais elle restera d'abord une console. Le nom définitif, lui, attendra encore.
La marque Xbox fêtait ses 25 ans ce dimanche 15 novembre, et beaucoup de joueurs espéraient que Microsoft profite de la date pour révéler le nom commercial de sa prochaine machine. La firme de Redmond a préféré publier gratuitement sur Xbox Wire un épais magazine de 116 pages, dans lequel Jason Ronald précise sa vision. Sa formule ne laisse aucune place au doute :
Jason Ronald reconnaît que cette approche doit beaucoup au ROG Xbox Ally, la portable conçue avec Asus, qu'il décrit comme un précurseur de Helix. C'est sur cette machine que Microsoft a appris à faire cohabiter des bibliothèques de jeux venues d'horizons différents dans une interface unique, et le mode Xbox plein écran arrivé sur PC a complété l'exercice. Côté compatibilité, le discours est tout aussi direct, puisque les joueurs retrouveront leur ludothèque et leur progression sur quatre générations de consoles, de la toute première Xbox de 2001 aux Series X|S actuelles. La préservation des jeux, mise à mal par le recul du format physique, est même présentée comme une responsabilité que Microsoft dit vouloir assumer en tant que grande plateforme et grand éditeur.
Il reste pourtant des blancs assez gênants. Jason Ronald évoque des jeux venus de
Cette mise au point était nécessaire, tant Microsoft entretenait le flou depuis deux ans entre ses consoles et Windows. Mais la nuance défendue par Jason Ronald tient surtout à l'interface, puisque sous le capot, une machine capable d'avaler des jeux PC ressemblera forcément beaucoup à un PC. Du coup, tout se jouera sur les deux réponses qui manquent encore, la place de Steam et le prix. Si les deux sont au rendez-vous, cette Helix pourrait réconcilier deux mondes qui s'ignorent depuis vingt-cinq ans. Dans le cas contraire, ce sera un PC de salon de plus, avec un logo Xbox dessus.
Une console avant tout
La marque Xbox fêtait ses 25 ans ce dimanche 15 novembre, et beaucoup de joueurs espéraient que Microsoft profite de la date pour révéler le nom commercial de sa prochaine machine. La firme de Redmond a préféré publier gratuitement sur Xbox Wire un épais magazine de 116 pages, dans lequel Jason Ronald précise sa vision. Sa formule ne laisse aucune place au doute :
Helix est pensée pour être une console également capable de faire tourner des jeux PC. Ce n'est pas un PC qui peut aussi faire tourner des jeux console.L'objectif est de conserver un accès simple et instantané aux jeux, tout en laissant les amateurs de réglages fouiller dans les options graphiques s'ils y tiennent.
Les leçons du ROG Xbox Ally
Jason Ronald reconnaît que cette approche doit beaucoup au ROG Xbox Ally, la portable conçue avec Asus, qu'il décrit comme un précurseur de Helix. C'est sur cette machine que Microsoft a appris à faire cohabiter des bibliothèques de jeux venues d'horizons différents dans une interface unique, et le mode Xbox plein écran arrivé sur PC a complété l'exercice. Côté compatibilité, le discours est tout aussi direct, puisque les joueurs retrouveront leur ludothèque et leur progression sur quatre générations de consoles, de la toute première Xbox de 2001 aux Series X|S actuelles. La préservation des jeux, mise à mal par le recul du format physique, est même présentée comme une responsabilité que Microsoft dit vouloir assumer en tant que grande plateforme et grand éditeur.
Pas un mot sur Steam
Il reste pourtant des blancs assez gênants. Jason Ronald évoque des jeux venus de
plusieurs bibliothèques, sans jamais citer Steam ni la moindre boutique PC concurrente. Pour qui possède déjà des centaines de titres chez Valve, tout l'intérêt de la machine se joue pourtant sur ce point précis. Le magazine ne dit rien non plus du prix, de la date de sortie ou de la fiche technique, et il faudra se contenter du calendrier évoqué en mars dernier à la GDC, avec des kits de développement attendus chez les studios courant 2027.
On en dit quoi ?
Cette mise au point était nécessaire, tant Microsoft entretenait le flou depuis deux ans entre ses consoles et Windows. Mais la nuance défendue par Jason Ronald tient surtout à l'interface, puisque sous le capot, une machine capable d'avaler des jeux PC ressemblera forcément beaucoup à un PC. Du coup, tout se jouera sur les deux réponses qui manquent encore, la place de Steam et le prix. Si les deux sont au rendez-vous, cette Helix pourrait réconcilier deux mondes qui s'ignorent depuis vingt-cinq ans. Dans le cas contraire, ce sera un PC de salon de plus, avec un logo Xbox dessus.