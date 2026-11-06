Microsoft reconstruit l'appli Xbox : elle s'ouvre 60 % plus vite

On en dit quoi ?



Quand un éditeur met en avant une application qui s'ouvre 60 % plus vite, il reconnaît surtout qu'elle était lente, et celle-là traîne cette réputation depuis des années. La refonte va donc dans le bon sens, d'autant que l'effort couvre pour une fois le PC, le web et les téléviseurs en même temps au lieu d'avancer en ordre dispersé. On attend par contre de voir ce que donnent ces pourcentages sur une machine modeste, les mesures réalisées en interne ont toujours tendance à embellir les choses. Du coup, on laissera les Insiders essuyer les plâtres avant de crier victoire.