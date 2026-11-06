Microsoft reconstruit l'appli Xbox : elle s'ouvre 60 % plus vite
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft teste chez les Xbox Insiders une application Xbox pour PC entièrement reconstruite. Elle s'ouvre jusqu'à 60 % plus vite. La bibliothèque, la recherche et les fonctions sociales changent aussi, et le chantier déborde sur le site play.xbox.com comme sur les applications de cloud gaming des téléviseurs et des casques compatibles.
Microsoft annonce une ouverture de l'application jusqu'à 60 % plus rapide qu'avant. Les pages d'accueil, du Store et du Game Pass se chargeraient de leur côté 50 % plus vite et les fenêtres internes s'afficheraient avec un gain de 65 %, le tout mesuré en interne sur des configurations que l'éditeur ne détaille pas, avec la prudence d'usage sur des résultats qui varieront forcément selon la machine et la connexion. Le déploiement a commencé le 5 novembre. Seuls les Xbox Insiders, le programme de test gratuit de Microsoft, peuvent l'essayer pour le moment, et la version finale n'a pas encore de date.
La bibliothèque a été repensée pour qu'on retrouve ses jeux sans fouiller partout, avec des filtres revus et de nouvelles façons de les ranger. Même logique pour la recherche. Un seul champ couvre maintenant les jeux, les extensions, les titres déjà installés et les contacts. Les amis gagnent aussi leur place dans la navigation principale, on voit à quoi ils jouent et on rejoint une partie sans changer de page. Les cartes de jeux, l'accueil, les réglages et les animations ont aussi été redessinés pour que l'ensemble reste lisible.
La version web, visible sur play.xbox.com depuis sa préversion de janvier, sera poussée automatiquement à davantage de joueurs dans les prochaines semaines. Elle gagne un onglet Bibliothèque qui rassemble les jeux jouables dans le cloud, qu'ils soient achetés ou inclus dans le Game Pass, avec des tris par genre ou par type de manette, un mode bureau pensé pour les grands écrans et des thèmes sombre, clair et à contraste élevé. Les applications des téléviseurs et des casques compatibles récupèrent la même présentation. Pour les joueurs sur Mac, ce navigateur reste d'ailleurs la seule porte d'entrée vers la Xbox, puisque Microsoft n'a jamais sorti d'application du côté d'Apple, hélas.
Quand un éditeur met en avant une application qui s'ouvre 60 % plus vite, il reconnaît surtout qu'elle était lente, et celle-là traîne cette réputation depuis des années. La refonte va donc dans le bon sens, d'autant que l'effort couvre pour une fois le PC, le web et les téléviseurs en même temps au lieu d'avancer en ordre dispersé. On attend par contre de voir ce que donnent ces pourcentages sur une machine modeste, les mesures réalisées en interne ont toujours tendance à embellir les choses. Du coup, on laissera les Insiders essuyer les plâtres avant de crier victoire.
C'est au démarrage que ça se voit
Microsoft annonce une ouverture de l'application jusqu'à 60 % plus rapide qu'avant. Les pages d'accueil, du Store et du Game Pass se chargeraient de leur côté 50 % plus vite et les fenêtres internes s'afficheraient avec un gain de 65 %, le tout mesuré en interne sur des configurations que l'éditeur ne détaille pas, avec la prudence d'usage sur des résultats qui varieront forcément selon la machine et la connexion. Le déploiement a commencé le 5 novembre. Seuls les Xbox Insiders, le programme de test gratuit de Microsoft, peuvent l'essayer pour le moment, et la version finale n'a pas encore de date.
C'est toute l'interface qui change
La bibliothèque a été repensée pour qu'on retrouve ses jeux sans fouiller partout, avec des filtres revus et de nouvelles façons de les ranger. Même logique pour la recherche. Un seul champ couvre maintenant les jeux, les extensions, les titres déjà installés et les contacts. Les amis gagnent aussi leur place dans la navigation principale, on voit à quoi ils jouent et on rejoint une partie sans changer de page. Les cartes de jeux, l'accueil, les réglages et les animations ont aussi été redessinés pour que l'ensemble reste lisible.
Le web et le cloud suivent
La version web, visible sur play.xbox.com depuis sa préversion de janvier, sera poussée automatiquement à davantage de joueurs dans les prochaines semaines. Elle gagne un onglet Bibliothèque qui rassemble les jeux jouables dans le cloud, qu'ils soient achetés ou inclus dans le Game Pass, avec des tris par genre ou par type de manette, un mode bureau pensé pour les grands écrans et des thèmes sombre, clair et à contraste élevé. Les applications des téléviseurs et des casques compatibles récupèrent la même présentation. Pour les joueurs sur Mac, ce navigateur reste d'ailleurs la seule porte d'entrée vers la Xbox, puisque Microsoft n'a jamais sorti d'application du côté d'Apple, hélas.
On en dit quoi ?
Quand un éditeur met en avant une application qui s'ouvre 60 % plus vite, il reconnaît surtout qu'elle était lente, et celle-là traîne cette réputation depuis des années. La refonte va donc dans le bon sens, d'autant que l'effort couvre pour une fois le PC, le web et les téléviseurs en même temps au lieu d'avancer en ordre dispersé. On attend par contre de voir ce que donnent ces pourcentages sur une machine modeste, les mesures réalisées en interne ont toujours tendance à embellir les choses. Du coup, on laissera les Insiders essuyer les plâtres avant de crier victoire.