Microsoft prolonge discrètement Windows 10... (décidément)

Qu’en penser ?



Cette prolongation constitue un aveu implicite des difficultés rencontrées par Windows 11. En imposant des exigences matérielles élevées, Microsoft espérait accélérer le renouvellement du parc informatique. Dans les faits, de nombreux utilisateurs ont simplement choisi… de rester sous Windows 10. Offrir une année supplémentaire de correctifs de sécurité permet d’éviter une transition forcée, mais ne règle pas le problème de fond : convaincre les utilisateurs que Windows 11 apporte suffisamment de nouveautés pour justifier l’achat d’un nouvel ordinateur.