Microsoft prolonge discrètement Windows 10... (décidément)
Par Laurence - Publié le
Microsoft vient de prendre une décision plutôt inattendue. Alors que Windows 10 devait progressivement tirer sa révérence, l’éditeur a discrètement prolongé d’un an son programme gratuit de mises à jour de sécurité étendues destiné aux particuliers. L'annonce est passée presque inaperçue, mais en dit long sur les difficultés rencontrées par Windows 11 pour convaincre les utilisateurs de franchir le pas.
À l’origine, Microsoft avait fixé une feuille de route très claire : mettre fin au support de Windows 10 et accélérer la migration vers Windows 11. Mais les choses ne sont pas vraiment déroulé comme prévu, notamment vis-à-vis des utilisateurs. La société a discrètement mis à jour son programme ESU, qui permettra finalement aux particuliers de continuer à recevoir gratuitement des correctifs de sécurité jusqu’en 2027.
Habituellement, ce type de programme est réservé aux entreprises, qui paient pour prolonger le support de leurs anciennes versions de Windows le temps de terminer leur migration. Le fait d’offrir cette possibilité gratuitement aux particuliers est donc exceptionnel.
Si Microsoft n’a fourni aucune explication officielle, cette décision intervient dans un contexte particulier. Plus de deux ans après son lancement, Windows 11 peine toujours à remplacer son prédécesseur. Selon plusieurs cabinets d’analyse, Windows 10 représente encore près de 65 à 70 % du marché des PC, tandis que Windows 11 reste sous la barre des 30 %. Autrement dit, malgré les nombreuses campagnes de Microsoft, la majorité des utilisateurs préfère conserver Windows 10. Une réalité qui oblige probablement l’éditeur à adapter son calendrier.
Le principal frein reste bien connu. Windows 11 impose plusieurs contraintes matérielles, notamment la présence d’une puce TPM 2.0 et de processeurs relativement récents. Résultat : des millions d’ordinateurs parfaitement fonctionnels ne sont tout simplement pas compatibles avec le nouveau système d’exploitation.
Ce délai supplémentaire pourrait également avoir un impact positif sur le plan écologique. Depuis plusieurs mois, plusieurs associations européennes dénoncent les conséquences environnementales des exigences matérielles de Windows 11, qui risquent d’accélérer le renouvellement de millions de PC encore parfaitement utilisables.
En prolongeant le support de Windows 10, Microsoft offre un peu plus de temps aux utilisateurs pour conserver leurs machines et limite, au moins temporairement, la production de déchets électroniques. Une décision qui pourrait également soulager de nombreuses petites entreprises et établissements scolaires disposant de budgets limités.
Cette prolongation révèle surtout que la transition vers Windows 11 est loin d’être terminée. Microsoft ne communique pas particulièrement sur cette décision, ce qui contraste avec les annonces habituellement très médiatisées lorsqu’il s’agit de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits.
Ce changement discret laisse penser que les objectifs de migration fixés par l’entreprise n’ont probablement pas été atteints. Les utilisateurs, eux, semblent avoir déjà tranché : tant que leur ordinateur fonctionne correctement sous Windows 10, ils ne voient pas forcément l’intérêt de changer.
Cette prolongation constitue un aveu implicite des difficultés rencontrées par Windows 11. En imposant des exigences matérielles élevées, Microsoft espérait accélérer le renouvellement du parc informatique. Dans les faits, de nombreux utilisateurs ont simplement choisi… de rester sous Windows 10. Offrir une année supplémentaire de correctifs de sécurité permet d’éviter une transition forcée, mais ne règle pas le problème de fond : convaincre les utilisateurs que Windows 11 apporte suffisamment de nouveautés pour justifier l’achat d’un nouvel ordinateur.
Un an de répit supplémentaire pour Windows 10
À l’origine, Microsoft avait fixé une feuille de route très claire : mettre fin au support de Windows 10 et accélérer la migration vers Windows 11. Mais les choses ne sont pas vraiment déroulé comme prévu, notamment vis-à-vis des utilisateurs. La société a discrètement mis à jour son programme ESU, qui permettra finalement aux particuliers de continuer à recevoir gratuitement des correctifs de sécurité jusqu’en 2027.
Habituellement, ce type de programme est réservé aux entreprises, qui paient pour prolonger le support de leurs anciennes versions de Windows le temps de terminer leur migration. Le fait d’offrir cette possibilité gratuitement aux particuliers est donc exceptionnel.
Si Microsoft n’a fourni aucune explication officielle, cette décision intervient dans un contexte particulier. Plus de deux ans après son lancement, Windows 11 peine toujours à remplacer son prédécesseur. Selon plusieurs cabinets d’analyse, Windows 10 représente encore près de 65 à 70 % du marché des PC, tandis que Windows 11 reste sous la barre des 30 %. Autrement dit, malgré les nombreuses campagnes de Microsoft, la majorité des utilisateurs préfère conserver Windows 10. Une réalité qui oblige probablement l’éditeur à adapter son calendrier.
Une transition plus compliquée que prévu
Le principal frein reste bien connu. Windows 11 impose plusieurs contraintes matérielles, notamment la présence d’une puce TPM 2.0 et de processeurs relativement récents. Résultat : des millions d’ordinateurs parfaitement fonctionnels ne sont tout simplement pas compatibles avec le nouveau système d’exploitation.
Ce délai supplémentaire pourrait également avoir un impact positif sur le plan écologique. Depuis plusieurs mois, plusieurs associations européennes dénoncent les conséquences environnementales des exigences matérielles de Windows 11, qui risquent d’accélérer le renouvellement de millions de PC encore parfaitement utilisables.
En prolongeant le support de Windows 10, Microsoft offre un peu plus de temps aux utilisateurs pour conserver leurs machines et limite, au moins temporairement, la production de déchets électroniques. Une décision qui pourrait également soulager de nombreuses petites entreprises et établissements scolaires disposant de budgets limités.
Cette prolongation révèle surtout que la transition vers Windows 11 est loin d’être terminée. Microsoft ne communique pas particulièrement sur cette décision, ce qui contraste avec les annonces habituellement très médiatisées lorsqu’il s’agit de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits.
Ce changement discret laisse penser que les objectifs de migration fixés par l’entreprise n’ont probablement pas été atteints. Les utilisateurs, eux, semblent avoir déjà tranché : tant que leur ordinateur fonctionne correctement sous Windows 10, ils ne voient pas forcément l’intérêt de changer.
Qu’en penser ?
Cette prolongation constitue un aveu implicite des difficultés rencontrées par Windows 11. En imposant des exigences matérielles élevées, Microsoft espérait accélérer le renouvellement du parc informatique. Dans les faits, de nombreux utilisateurs ont simplement choisi… de rester sous Windows 10. Offrir une année supplémentaire de correctifs de sécurité permet d’éviter une transition forcée, mais ne règle pas le problème de fond : convaincre les utilisateurs que Windows 11 apporte suffisamment de nouveautés pour justifier l’achat d’un nouvel ordinateur.