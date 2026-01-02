Elon Musk veut rendre la vue aux aveugles et produire à la chaîne dès 2026 avec Neuralink

On en dit quoi ?



Les annonces de Musk sur Neuralink ont toujours tendance à être optimistes, voire un peu trop, mais c'est aussi grâce à cet enthousiasme parfois un peu excessif qu'il arrive à avancer sur la plupart de ces entreprises. La production de masse d'implants cérébraux en 2026, c'est ambitieux quand on sait que la société n'a équipé qu'une douzaine de patients en deux ans, mais au moins la volonté est là. Et surtout, les avancées techniques sont réelles et le financement suit. Reste à voir si les autorités sanitaires valideront une commercialisation à grande échelle aussi rapidement.