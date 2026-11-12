GTA 6 : pas de 60 fps, même sur PS5 Pro

On en dit quoi ?



On ne va pas crier au scandale, un monde ouvert de cette densité à 30 images par seconde stables, c'est un choix qui se défend, et Rockstar a toujours privilégié l'ambition à la fluidité. Par contre, la pilule est plus dure à avaler pour les joueurs qui ont mis 900 euros dans une PS5 Pro vendue justement sur la promesse d'images plus fluides, et qui se retrouvent avec de jolies ombres en plus en lot de consolation. Mais bon, connaissant le studio, tout le monde aura oublié cette histoire de fps au bout de dix minutes dans Leonida.