GTA 6 : pas de 60 fps, même sur PS5 Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar a profité de l'ouverture du préchargement pour glisser une mise au point technique attendue depuis des mois : GTA 6 vise 30 images par seconde sur PS5 comme sur Xbox Series, sans aucun mode performance au programme. Et la PS5 Pro, passée à 900 euros au printemps, devra se contenter de plus jolies ombres. La rumeur d'un mode 60 fps ne tient plus.
Le 10 novembre, au moment d'ouvrir le préchargement, Rockstar a publié un billet qui règle la question une bonne fois pour toutes. Le studio y explique que son jeu a été « conçu de A à Z pour offrir la meilleure expérience possible sur la génération actuelle de consoles », en visant 30 images par seconde. C'est la première fois que la cible est confirmée aussi clairement, après des mois de rumeurs et une prétendue fuite qui promettait un mode 60 fps sur PS5 Pro. Il n'y a pas de mode performance, pas d'option 40 fps non plus, et les joueurs restés sur Xbox One devront passer par le cloud, avec les réglages graphiques d'une Series S. Rendez-vous le 19 novembre.
La console
Ce plafond n'a rien d'une surprise. Red Dead Redemption 2 était déjà calé sur 30 images par seconde à sa sortie en 2018 sur PS4 et Xbox One, et GTA V n'a reçu son mode 60 fps qu'en mars 2022, sur PS5 et Xbox Series, presque neuf ans après son lancement. La méthode est rodée, les consoles de salon servent la version la plus ambitieuse possible, puis la fluidité arrive des années plus tard, souvent avec la génération suivante et une réédition au passage. La version PC n'est d'ailleurs toujours pas détaillée non plus, alors que c'est elle qui fera sauter le verrou des 30 fps pour de bon.
On ne va pas crier au scandale, un monde ouvert de cette densité à 30 images par seconde stables, c'est un choix qui se défend, et Rockstar a toujours privilégié l'ambition à la fluidité. Par contre, la pilule est plus dure à avaler pour les joueurs qui ont mis 900 euros dans une PS5 Pro vendue justement sur la promesse d'images plus fluides, et qui se retrouvent avec de jolies ombres en plus en lot de consolation. Mais bon, connaissant le studio, tout le monde aura oublié cette histoire de fps au bout de dix minutes dans Leonida.
Rockstar a fini par le dire
Le 10 novembre, au moment d'ouvrir le préchargement, Rockstar a publié un billet qui règle la question une bonne fois pour toutes. Le studio y explique que son jeu a été « conçu de A à Z pour offrir la meilleure expérience possible sur la génération actuelle de consoles », en visant 30 images par seconde. C'est la première fois que la cible est confirmée aussi clairement, après des mois de rumeurs et une prétendue fuite qui promettait un mode 60 fps sur PS5 Pro. Il n'y a pas de mode performance, pas d'option 40 fps non plus, et les joueurs restés sur Xbox One devront passer par le cloud, avec les réglages graphiques d'une Series S. Rendez-vous le 19 novembre.
La faute au processeur
La console
Prode Sony embarque 67 % d'unités de calcul graphique en plus que la PS5 classique, mais son processeur est toujours le même Zen 2 à huit coeurs qui équipait déjà la machine de 2020. Et c'est a priori lui qui encaisse toute la simulation de Leonida, cet État inspiré de la Floride où la circulation et les passants tournent en permanence. Du coup, Rockstar réserve à la PS5 Pro deux améliorations cosmétiques, la prise en charge du PSSR, l'upscaling maison de Sony, et des ombres calculées en ray tracing. Pas un mot sur la fluidité. L'image sera plus propre, pas plus rapide.
Un classique chez Rockstar
Ce plafond n'a rien d'une surprise. Red Dead Redemption 2 était déjà calé sur 30 images par seconde à sa sortie en 2018 sur PS4 et Xbox One, et GTA V n'a reçu son mode 60 fps qu'en mars 2022, sur PS5 et Xbox Series, presque neuf ans après son lancement. La méthode est rodée, les consoles de salon servent la version la plus ambitieuse possible, puis la fluidité arrive des années plus tard, souvent avec la génération suivante et une réédition au passage. La version PC n'est d'ailleurs toujours pas détaillée non plus, alors que c'est elle qui fera sauter le verrou des 30 fps pour de bon.
On en dit quoi ?
On ne va pas crier au scandale, un monde ouvert de cette densité à 30 images par seconde stables, c'est un choix qui se défend, et Rockstar a toujours privilégié l'ambition à la fluidité. Par contre, la pilule est plus dure à avaler pour les joueurs qui ont mis 900 euros dans une PS5 Pro vendue justement sur la promesse d'images plus fluides, et qui se retrouvent avec de jolies ombres en plus en lot de consolation. Mais bon, connaissant le studio, tout le monde aura oublié cette histoire de fps au bout de dix minutes dans Leonida.