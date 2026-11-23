Steam Machine : Valve ne sait plus à quel prix produire sa console
Par Vincent Lautier - Publié le
Valve change les règles de vente de sa Steam Machine. La version 512 Go s'achète maintenant directement, à 1039 euros et dans la limite des stocks, alors que la 2 To passe en rupture avec une liste d'attente fermée aux nouvelles inscriptions. Et l'entreprise prévient, avec la flambée de la mémoire, elle ne sait plus combien de machines elle pourra produire, ni à quel prix.
Depuis son lancement en juin dernier, la Steam Machine s'achetait uniquement sur réservation, avec une demande qui dépassait ce que Valve arrivait à produire. Valve annonce avoir honoré toutes les réservations de la version 512 Go, et comme il reste des machines, celle-ci s'ajoute maintenant au panier comme n'importe quel produit Steam, à 1039 euros, avec une livraison annoncée entre 6 et 10 jours. Attention tout de même, la vente se fait dans la limite des stocks disponibles. Une fois le lot écoulé, la console repassera en rupture, et Valve est claire sur ce point, aucune nouvelle file d'attente ne sera créée.
Le sort de la version 2 To, facturée 1359 euros, est moins enviable. Valve explique avoir envoyé toutes les invitations d'achat aux détenteurs d'une réservation, sans pouvoir répondre à la demande, et sa liste d'attente est fermée. Les inscrits gardent leur position, mais l'entreprise précise qu'aucune unité ne leur est promise, ce qui revient à patienter sans la moindre garantie. Ils peuvent se rabattre sur une 512 Go, en perdant du coup leur place dans la file. Valve ajoute d'ailleurs que ce modèle restera très limité dans les mois qui viennent.
La cause de tout ça tient en deux composants, la DRAM et la NAND, dont les prix s'envolent depuis des mois sous la pression des serveurs d'IA qui aspirent la production mondiale. Valve écrit que les coûts de la mémoire et du stockage augmentent à des niveaux sans précédent, au point de ne plus savoir combien de Steam Machine elle pourra fabriquer, ni à quel tarif elle pourra les proposer. L'entreprise promet des nouvelles en janvier. Pour une machine déjà lancée plus cher que ce que Valve espérait au départ, l'addition risque encore de s'alourdir.
Une console qu'on vend au fil de l'eau, sans savoir si le prochain lot coûtera le même prix, ça ressemble à un gros fail. La Steam Machine devait rendre le PC de salon aussi simple à acheter qu'une console, et on en est loin. On ne va pas accabler Valve, la crise de la mémoire touche tout le monde, mais entre la loterie du lancement, la file d'attente et maintenant la vente à l'épuisement, l'achat tient un peu du parcours du combattant. En l'état, 1039 euros tant qu'il y a du stock, et après on verra, c'est à peu près tout ce que Valve peut garantir.
Pour comprendre pourquoi les stocks se raréfient, lisez cet article sur la hausse des prix de la mémoire chez Apple, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer de l'actualité.
Plus besoin de file d'attente
Depuis son lancement en juin dernier, la Steam Machine s'achetait uniquement sur réservation, avec une demande qui dépassait ce que Valve arrivait à produire. Valve annonce avoir honoré toutes les réservations de la version 512 Go, et comme il reste des machines, celle-ci s'ajoute maintenant au panier comme n'importe quel produit Steam, à 1039 euros, avec une livraison annoncée entre 6 et 10 jours. Attention tout de même, la vente se fait dans la limite des stocks disponibles. Une fois le lot écoulé, la console repassera en rupture, et Valve est claire sur ce point, aucune nouvelle file d'attente ne sera créée.
La 2 To passe à la trappe
Le sort de la version 2 To, facturée 1359 euros, est moins enviable. Valve explique avoir envoyé toutes les invitations d'achat aux détenteurs d'une réservation, sans pouvoir répondre à la demande, et sa liste d'attente est fermée. Les inscrits gardent leur position, mais l'entreprise précise qu'aucune unité ne leur est promise, ce qui revient à patienter sans la moindre garantie. Ils peuvent se rabattre sur une 512 Go, en perdant du coup leur place dans la file. Valve ajoute d'ailleurs que ce modèle restera très limité dans les mois qui viennent.
Un prix que Valve ne maîtrise plus
La cause de tout ça tient en deux composants, la DRAM et la NAND, dont les prix s'envolent depuis des mois sous la pression des serveurs d'IA qui aspirent la production mondiale. Valve écrit que les coûts de la mémoire et du stockage augmentent à des niveaux sans précédent, au point de ne plus savoir combien de Steam Machine elle pourra fabriquer, ni à quel tarif elle pourra les proposer. L'entreprise promet des nouvelles en janvier. Pour une machine déjà lancée plus cher que ce que Valve espérait au départ, l'addition risque encore de s'alourdir.
On en dit quoi ?
Une console qu'on vend au fil de l'eau, sans savoir si le prochain lot coûtera le même prix, ça ressemble à un gros fail. La Steam Machine devait rendre le PC de salon aussi simple à acheter qu'une console, et on en est loin. On ne va pas accabler Valve, la crise de la mémoire touche tout le monde, mais entre la loterie du lancement, la file d'attente et maintenant la vente à l'épuisement, l'achat tient un peu du parcours du combattant. En l'état, 1039 euros tant qu'il y a du stock, et après on verra, c'est à peu près tout ce que Valve peut garantir.
Pour comprendre pourquoi les stocks se raréfient, lisez cet article sur la hausse des prix de la mémoire chez Apple, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer de l'actualité.