Dans GTA 6, recharger sa voiture électrique est aussi un vrai sujet
Par Vincent Lautier - Publié le
Dans GTA 6, les voitures électriques circulent parmi les autres et leurs batteries finissent par se vider. Rockstar a même reproduit les automobilistes qui occupent une borne avec une voiture à essence, mais la recharge à domicile manque encore.
Les rues de Vice City accueillent des voitures inspirées des Tesla Model S et Porsche Taycan, avec des stations publiques baptisées ReVolt America, un clin d'oeil au réseau américain Electrify America. Selon le récit d'Electrek, leur présence dépend du quartier traversé, les électriques étant rares dans les Keys, où l'on croise surtout de vieilles voitures, puis de plus en plus courantes en remontant vers la ville. Le décor va jusqu'aux voitures thermiques garées devant les chargeurs, qui reproduisent une contrariété bien connue des conducteurs d'électriques. Pour une série qui aime caricaturer les comportements américains, le choix est assez bien trouvé, et pas besoin d'habiter en Floride pour comprendre la plaisanterie, les bornes de recharge en bas de notre bureau de Nîmes sont tout le temps squattées par des voitures thermiques...
Il faut aussi surveiller son niveau d'énergie, puisque les voitures à essence réclament du carburant et les électriques un branchement. Wccftech recense 120 chargeurs sur la carte, contre 57 stations-service, ce qui laisse de quoi repartir sans transformer chaque déplacement en recherche de prise. Attention quand même à ne pas confondre un nombre de chargeurs avec un nombre de stations, ces deux catégories ne comptent pas forcément le même équipement. La recharge prend à peu près autant de temps qu'un plein d'essence dans le jeu.
Le détail manquant concerne surtout le logement. On ne peut pas installer de chargeur à la maison au début de l'aventure, alors que son personnage est locataire. On ne sait pas si cette possibilité apparaît ensuite, une réserve à garder avant de parler d'un oubli définitif donc. Dans la vraie vie, le département américain de l'Énergie rappelle que la plupart des conducteurs d'électriques rechargent la nuit chez eux. Si vous disposez d'une place équipée, vous récupérez de l'autonomie pendant que la voiture est garée, sans devoir consacrer un trajet à une station publique.
On préfère largement une recharge raccourcie à une simulation qui immobiliserait le joueur pendant des dizaines de minutes, mais permettre de brancher sa voiture au logement aurait aussi du sens. Ce serait une manière simple de rendre l'électrique pratique entre deux missions, sans ajouter de contrainte. Rockstar a déjà pensé à reproduire les thermiques pénibles sur les chargeurs, on aimerait aussi profiter du confort de laisser sa voiture charger tranquillement chez soi.
Si les bornes squattées vous agacent dans GTA 6, cet essai de la Porsche Cayenne électrique, recharge comprise, vaut le détour, et nous vous invitons à nous suivre sur TikTok pour ne rien rater.
Des bornes squattées
Les rues de Vice City accueillent des voitures inspirées des Tesla Model S et Porsche Taycan, avec des stations publiques baptisées ReVolt America, un clin d'oeil au réseau américain Electrify America. Selon le récit d'Electrek, leur présence dépend du quartier traversé, les électriques étant rares dans les Keys, où l'on croise surtout de vieilles voitures, puis de plus en plus courantes en remontant vers la ville. Le décor va jusqu'aux voitures thermiques garées devant les chargeurs, qui reproduisent une contrariété bien connue des conducteurs d'électriques. Pour une série qui aime caricaturer les comportements américains, le choix est assez bien trouvé, et pas besoin d'habiter en Floride pour comprendre la plaisanterie, les bornes de recharge en bas de notre bureau de Nîmes sont tout le temps squattées par des voitures thermiques...
La recharge accélérée
Il faut aussi surveiller son niveau d'énergie, puisque les voitures à essence réclament du carburant et les électriques un branchement. Wccftech recense 120 chargeurs sur la carte, contre 57 stations-service, ce qui laisse de quoi repartir sans transformer chaque déplacement en recherche de prise. Attention quand même à ne pas confondre un nombre de chargeurs avec un nombre de stations, ces deux catégories ne comptent pas forcément le même équipement. La recharge prend à peu près autant de temps qu'un plein d'essence dans le jeu.
Et à la maison ?
Le détail manquant concerne surtout le logement. On ne peut pas installer de chargeur à la maison au début de l'aventure, alors que son personnage est locataire. On ne sait pas si cette possibilité apparaît ensuite, une réserve à garder avant de parler d'un oubli définitif donc. Dans la vraie vie, le département américain de l'Énergie rappelle que la plupart des conducteurs d'électriques rechargent la nuit chez eux. Si vous disposez d'une place équipée, vous récupérez de l'autonomie pendant que la voiture est garée, sans devoir consacrer un trajet à une station publique.
On en dit quoi ?
On préfère largement une recharge raccourcie à une simulation qui immobiliserait le joueur pendant des dizaines de minutes, mais permettre de brancher sa voiture au logement aurait aussi du sens. Ce serait une manière simple de rendre l'électrique pratique entre deux missions, sans ajouter de contrainte. Rockstar a déjà pensé à reproduire les thermiques pénibles sur les chargeurs, on aimerait aussi profiter du confort de laisser sa voiture charger tranquillement chez soi.
Si les bornes squattées vous agacent dans GTA 6, cet essai de la Porsche Cayenne électrique, recharge comprise, vaut le détour, et nous vous invitons à nous suivre sur TikTok pour ne rien rater.