Arrêtez d’embaucher des humains !

Bienvenue dans Cyberpunk

Des pubs qui divisent

Photo : @zemotion

Une peur bien réelle

Provocation ou prise de conscience ?

Si vous êtes passé par San Francisco récemment, impossible de rater ces panneaux géants :. Artisan AI, la startup derrière cette opération marketing, veut clairement faire le buzz, à l’ancienne, avec un message bien angoissant. On y voit Ava, leur intelligence artificielle « humanisée », affichée avec des slogans bien sentis comme « Les caméras d’Ava sur Zoom fonctionnent toujours » ou « Ava ne réclame pas de meilleur équilibre travail-vie perso ».Le message ?. Artisan met en avant des économies de 96 % par rapport à l’embauche d’un salarié, grâce à une IA qui gérerait tout, du service client à la prospection commerciale.Sans surprise, cette campagne ne laisse personne indifférent. Sur Reddit, un utilisateur ironise :D’autres trouvent les visuels carrément dérangeants, en particulier Ava avec ses yeux lasers. Ce look futuriste est censé rendre l’IA plus attrayante, mais il fait surtout penser à une dystopie sortie tout droit d’un très mauvais film de science-fiction.Face aux critiques, Jaspar Carmichael-Jack, le PDG d’Artisan AI, assume le côté provocateur. « Oui, c’est dystopique, mais l’IA l’est aussi. Le monde change », a-t-il déclaré à SFGate., une manière d’humaniser l’interaction avec un logiciel. Mouais.La stratégie d’Artisan ne se contente pas de choquer, elle appuie là où ça fait mal. Les inquiétudes sur la perte d’emplois à cause de l’ automatisation sont fréquentes, en particulier dans des métiers comme la photographie ou le design graphique,. Pourtant, certains experts se veulent rassurants : l’IA, même performante, dépend toujours d’une contribution humaine pour rester pertinente. Ok mais jusqu’à quand ?Au final, cette campagne est un miroir des angoisses liées à l’IA. Entre fascination pour les promesses d’efficacité et crainte de voir disparaître les emplois humains, Artisan met le doigt sur une question qui nous concerne tous :