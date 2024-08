4e vague de licenciements pour Apple en 2024

Deux services concernés !

D'après Mark Gurman,: les salariés concernés auraient été prévenus hier de la fin de leur contrat. Cette mesure reste beaucoup moins importante que chez d'autres entreprises technologiques au cours des dernières années.Pour l'avenir, Apple News -qui n'est disponible que dans certains pays- resterait, tandis qu'Apple Books serait. Il faut dire que ce service -dont les performances sont assez inférieures par rapport à d'autres- est assez à la traine, notamment face à Audible d'Amazon. D'autant que les ebooks ne sont pas très rentables, et, comme elle le fait pour l'App Store.Cette année, Apple a procédé à plusieurs restructurations , dont un projet de 120 licenciements sur San Diego (fermeture d'un bureau d'exploitation de données de Siri), mais surtout la. En effet, tout le monde ne pourra pas être reclassé, plus de 2 000 personnes travaillant sur le projet de voiture électrique.Mais les licenciements sont plus notables pour Apple. La firme a en effet répété -Tim Cook- qu'elle ne procéderait à des ruptures de contrats qu' en dernier recours Premier en date, Zoom, après l’incroyable boom dû aux confinements, a dévoilé vouloir se séparer de 2% de ses effectifs soit 150 personnes. En janvier,dévoilait un plan pour se séparer de 2 500 employés (9% des effectifs). En février déjà,, annonçait devoir se séparer de 10% de ses effectifs à travers le monde d’ici un an, soit environ 500 personnes sur les 5 300 employés qu'elle compte.A cela, s'ajoutent(31% soit 350 personnes),(1% soit 700 personnes),(1 900 personnes),(9% soit 1 000 personnes),(les données chiffrées ne sont pas officielles mais 1 000 personnes sont évoquées),(60 personnes),(11% soit 530 personnes),(30 personnes),(100 personnes),(60 personnes),(35% soit 500 personnes).