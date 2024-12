Apple, et les autres, sommés de lutter contre les deepfakes

(Ce visuel est vraiment 100% fake et généré en quelques clics, même s'il ne reprend pas les traits d'une vraie personne)

Les deepfakes sont un problème croissant

Les actions demandées à Apple et Google

Les limites des systèmes actuels et les attentes du Congrès

Du streaming illégal planqué dans des applications anodines

Une réglementation en pleine évolution

Les deepfakes , ces vidéos manipulés par intelligence artificielle, posent de plus en plus de problèmes, en particulier lorsqu’ils sont utilisés pour produire des images pornographiques qui détournent l’image et les visages de personnes qui n’ont rien demandé. Les géants technologiques, comme Apple, Google et Microsoft , sont critiqués pour leur incapacité à bloquer ce phénomène sur leurs plateformes.Le Congrès américain s’appuie sur des enquêtes, en particulier de 404 Media, pour montrer les failles des politiques de contrôle en place, et interpelle les PDG des grandes entreprises technologiques, pour les faire réagir.Dans une lettre adressée à Tim Cook, PDG d’Apple, le Congrès reproche à l’App Store d’avoir permis la diffusion d’applications qui exploitent ces dérives. Malgré le retrait de certaines applications après des signalements, les failles du processus de validation sont considérées comme préoccupantes.Un courrier similaire envoyé à Sundar Pichai, PDG de Google, pointe en particulier des publicités qui font la promotion de ces applications. Les résultats de recherche pour des termes comme « undress apps » continuent de proposer des réponses considérées comme problématiques.Le problème des applications à “double usage” est compliqué à gérer pour les plate-formes et les gants de la tech. Elles proposent des fonctions anodines, et sont difficiles à détecter.Le Congrès insiste lui sur l’importance de surveiller plus rigoureusement ces applications, et demande des investissements supplémentaires dans la modération. Parmi les mesures suggérées, il y a aussi l’amélioration des processus de signalement et des sanctions plus importantes pour les développeurs en infraction.En plus d’Apple et Google, d’autres entreprises comme Microsoft, Meta et TikTok sont également concernées.Les entreprises sont appelées à renforcer leurs outils de détection et à exclure les applications non conformes. Les efforts actuels sont jugés insuffisants face à l’ampleur du problème.