Elon Musk ne veut pas qu'OpenAI devienne une entreprise à but lucratif

Les profits riment-ils avec l'éthique ?

acteur visionnaire

IA bénéfique pour l’humanité

capped-profit

Elon Musk pourra-t-il bloquer Sam Altman ? (ou pas...)

Cette décision stratégique intervient après la très impressionnante levée de fonds de, destinée à soutenir ses ambitions croissantes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Ce qui la valorisait à 157 milliards de dollars ! Cette annonce confirme également plusieurs rumeurs qui circulaient depuis septembre, marquant un tournant significatif pour une organisation. En effet, cette dernière a été créée pour une mission non lucrative (ce qui est un peu dépassé désormais).Rappelons que depuis sa création en 2015, OpenAI s’est toujours positionnée en tant qu', prônant une. En 2019, elle a évolué vers unappelé(profit plafonné), qui permet aux investisseurs de recevoir des versements financiers limités tout en maintenant un engagement envers des principes éthiques.Cependant, la transformation en société pure et dure (et donc d'avoir un but lucratif) suscite quelques inquiétudes :En effet, le milliardaire, qui a quitté le projet en 2018, s’oppose fermement à cette évolution. Le futur ministre a même. D'après lui, OpenAI risque de s’éloigner de son objectif de démocratiser l’IA et de devenir un acteur davantage motivé par des intérêts financiers que par une mission d’utilité publique.En réponse,et -forcément- diamétralement opposée : ce changement vise avant tout àpour rester compétitif dans une industrie où les coûts de développement et d’infrastructure explosent . Avec ses dernières avancées technologiques l’entreprise se positionne au cœur de l’écosystème technologique mondial. Les levées de fonds et un statut lucratif pourraient lui permettre de rivaliser avec des géants comme Google ou Microsoft, ce dernier étant d’ailleurs un partenaire clé d’OpenAI, et ce, depuis le début.Cette restructuration représente donc un défi de taille :L'avenir nous le dira...