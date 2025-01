Samsung annonce tous ses téléviseurs de 2025, et il y a du lourd

S95F : un OLED plus lumineux

Le S95F, nouveau modèle phare de la gamme OLED , profite d’une luminosité record grâce à un panneau capable d’atteindre 4 000 nits.Avec la dernière version de l’écran antireflet, il promet une expérience optimale, même dans des pièces très éclairées.Le QN90F, modèle phare en 4K, adopte également la technologie antireflet. Disponible en tailles allant jusqu’à 115 pouces,Pratique pour les grands salons, il cible aussi les joueurs avec un taux de rafraîchissement à 165 Hz.Du côté des téléviseurs 8K, le QN990F se distingue par un design minimaliste, un écran antireflet et un boîtier Wireless One Connect, qui permet de se débarrasser des câbles visibles.Un modèle clairement orienté premium, avec des tailles allant jusqu’à 98 pouces.Samsung lance Vision AI, qui regroupe des fonctionnalités comme l’Auto HDR Remastering ou l’Adaptive Sound Pro. Des nouveautés font leur apparition, notammentpour identifier acteurs ou lieux à l’écran, etpour transformer les images de plats en recettes, rien que ça.Côté sécurité, Samsung AI Home Security doit permettre de transformer la télé en hub de surveillance en analysant sons et mouvements inhabituels via des caméras connectées. Samsung étend sa technologie antireflet, introduite sur le S95D OLED, à ses modèles Mini LED Neo QLED, dont les QN90F (4K) et QN990F (8K). Conçue pour réduire les reflets de la lumière ambiante,Sauf que certains reprochent déjà à cette technologie d’atténuer la profondeur des noirs. Samsung assume ce pari, pour ceux qui apprécient les écrans mats en tous cas, c’est idéal?La gamme Lifestyle s’étoffe elle aussi avec le Frame Pro, qui adopte pour la première fois un écran Neo QLED. Pensé pour se fondre dans le décor,De quoi satisfaire ceux qui recherchent un téléviseur aussi esthétique que fonctionnel. Les prix seront dévoilés dans les mois à venir, mais la sortie de ces modèles est prévue pour le printemps 2025.