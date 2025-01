OpenAI Operator : un outil autonome bientôt disponible sur macOS

Un lancement anticipé sur macOS

Des performances perfectibles

Un marché concurrentiel et des enjeux de sécurité

“Operator” n’est pas une nouveauté absolue dans les discussions autour des projets d’OpenAI, mais les récentes découvertes du développeur Tibor Blaho confirment des avancées concrètes. Dans l’application macOS de ChatGPT , des options cachées permettent déjà d’activer ou de désactiver l’agent et même de forcer son arrêt en cas de problème.Le rôle de cet agent serait d’exécuter des tâches complexes à la place de l’utilisateur, en s’appuyant sur l’interface de l’ordinateur via des API d’accessibilité. Contrairement aux assistants actuels, souvent limités à fournir des suggestions,Les premiers tests rapportés montrent des capacités intéressantes mais encore limitées. Si “Operator” réussit certaines tâches de manière satisfaisante, il montre des faiblesses sur des processus plus complexes., pas génial donc pour le moment.Ces résultats montrent que, malgré des avancées notables, cet agent autonome n’égale pas encore la précision humaine.Le développement de “Operator” fait partie d’une tendance plus large où des entreprises comme Google et Anthropic investissent massivement dans des agents autonomes.Cette évolution technologique pose bien sûr un paquet de questions de sécurité et de confidentialité., mais des inquiétudes subsistent toujours sur la protection des données personnelles et la fiabilité générale de l’agent.Avec une préversion prévue sous peu pour les développeurs, “Operator” semble proche de son lancement. OpenAI devra quand même convaincre les utilisateurs de