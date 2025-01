Il faut sauver Siri ! Apple nomme une nouvelle patronne à la tête de l’IA

Un leadership expérimenté pour redresser la barre

Le choix de Kim Vorrath est loin d'être neutre. En effet, elle a joué un rôle clé dans le développement de projets d'envergure,Selon. Elle supervisera Kelsey Peterson, anciennement responsable de la gestion des programmes, ainsi que Cindy Lin et Marc Schonbrun, deux cadres clés du groupe.Donner une nouvelle impulsion aux efforts d’Apple en matière d’intelligence artificielle et de Siri, souvent critiqués pour leur lenteur d’évolution face à des concurrents comme ChatGPT ou Claude.En effet,La désactivation des résumés de notifications dans iOS 18.3 en est un récent exemple. Ce revers illustre les défis auxquels la firme californienne est confrontée dans son intégration de l’IA : maintenir une précision irréprochable tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et fiable.Apple avait présenté en juin 2024 une version améliorée et boostée à l'IA de Siri, faisant de belles promesses sur de nouvelles fonctions et des interactions plus naturelles. Seulement voila, cette version de Siri n’a pas encore été déployée, et elle n'a pas encore fait l'objet d'une bêta d'iOS 18 (on nourrit de grands espoirs pour iOS 18.4).Alors que de nombreuses entreprises travaillent à redéfinir l’avenir de l’IA générative,pour proposer des solutions fonctionnelles au grand public. Aussi, doit-elle rapidement accélérer ses initiatives pour rester dans la course, même si elle prône une approche intégrée et sécurisante, capitalisant sur son écosystème matériel et logiciel.. Il ne restera plus qu'à voir si ces efforts suffiront à combler le fossé avec ses concurrents et à repositionner Siri comme un acteur majeur dans le paysage de l’intelligence artificielle.