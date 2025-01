Avec l’IA, Apple pourra-t-elle garantir la confidentialité de Siri ?

Siri, conçu pour respecter la vie privée

Une approche renforcée avec Apple Intelligence

Private Cloud Compute

Les leçons d’un procès coûteux

Ecoutes illicites de Siri : Apple transige pour... 95 millions de dollars

Aussi, l'entreprise rappelle -encore et toujours- qu’aucune donnée issue des interactions avec Siri n’a jamais été utilisée à des fins publicitaires ou marketing . La société met en avant le principe du, ce qui signifie que de nombreuses requêtes -telles que la lecture de messages ou les suggestions via widgets- sont effectuées sur l’iPhone ou l’iPad de chaque utilisateur, et ce, sans jamais être envoyées aux serveurs d’Apple (comprenez au passage contrairement aux IA génératives).Apple a également souligné que, lorsque des communications avec ses serveurs sont nécessaires, elles se font. De plus, les enregistrements audio ne sont conservés que si les utilisateurs choisissent explicitement de partager leurs données pour améliorer le service.Forcément face à l'émergence de l'IA, Apple étend ses principes de confidentialité à d’autres services comme, qui traite des données complexes pour offrir des expériences personnalisées. Pour les cas nécessitant des modèles plus avancés, l’entreprise utilise une technologie appelée. Celle-ci permet de préserver la confidentialité tout en exploitant les capacités du cloud pour fournir des réponses intelligentes.Le procès intenté en 2019 alléguait que Siri enregistrait les conversations sans consentement et que ces enregistrements étaient partagés avec des tiers, parfois utilisés pour le ciblage publicitaire.Les modalités de réclamation de cette somme par les utilisateurs concernés restent à préciser.Avec ce communiqué,. Si ce rappel sur les pratiques de confidentialité de Siri est rassurant, il souligne également l’importance pour les entreprises technologiques de maintenir des standards élevés face aux attentes croissantes des utilisateurs.