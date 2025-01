Les célèbres oeufs de vaches

Censée incarner une alternative open source et transparente aux IA des grandes entreprises technologiques, Lucie n’a pas fait le poids et n’aura pas tenu trois jours. Imaginée par Linagora, avec le soutien du CNRS et du programme France 2030, cette IA promettait de révolutionner l’éducation et la recherche en proposant des réponses fiables et basées sur des sources européennes. Mais dès ses premiers jours, Lucie s’est heurtée à la réalité : des réponses absurdes, comme desou des calculs simples complètement foirés, ont rapidement inondé les réseaux sociaux.Selon Michel-Marie Maudet, directeur général de Linagora, Lucie était avant tout un, encore loin d’être opérationnel. Pourtant, l’entreprise a choisi de la dévoiler en amont du sommet international sur l’ IA prévu en février, espérant susciter l’intérêt. Mais l’absence de garde-fous et de communication claire sur ses limites a conduit à un véritable naufrage.Lucie souffre d’un défaut majeur : elle s’appuie uniquement sur des données en français et open source, là où ses concurrents utilisent des bases multilingues bien plus larges. Ce modèle encoremanque de réglages précis et n’intègre aucun système pour prévenir les biais ou garantir la pertinence des réponses. Les concepteurs espéraient profiter des retours utilisateurs pour enrichir l’outil, mais le manque de transparence a créé une attente démesurée.N’importe quoi donc, et pour un produit destiné au monde de l’éducation, c’est une catastrophe.Malgré ce départ plus que raté, Linagora ne baisse pas les bras. L’entreprise promet une version améliorée de Lucie, cette fois dotée de garde-fous et d’une meilleure communication. L’objectif reste le même : offrir une alternative européenne fiable, axée sur la transparence et la souveraineté numérique.Le projet France 2030 repose sur des initiatives ambitieuses, mais l’épisode Lucie rappelle qu’en innovation, la prudence et le timing sont importants.