Apple à la traîne en IA : un frein à l’adoption d’iOS 18 ?

Des chiffres d’adoption stables mais encourageants

Pour ceux qui voudrait comparer, voici les chiffres officiels pour iOS 17 de l'année dernière (qui ont été publiés en février 2024) .

iOS 18, un système... comme les autres ?

Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les nouveautés dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18. La liste officielle est d'ailleurs fort longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes.







Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de l'application Calculette (enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle dernier cri . L'application Photo a été revue !







Apple continue de séduire ses utilisateurs avec iOS 18, qui apporte une suite d’outils alimentés par l’intelligence artificielle, des options de personnalisation approfondies et une sécurité renforcée.Selon les données officielles d’Apple,. Du côté des iPad, 63 % des modèles récents et 53 % de la totalité ont migré vers iPadOS 18. Ces chiffres placent iOS 18 au même niveau que iOS 17 à une période similaire de son cycle de vie, mais montrent une adoption légèrement inférieure à celle d’iOS 16, qui avait connu un engouement bien plus rapide.Cette année, iOS 18 apporte quelques nouveautés :(Apple Intelligence, des fonctions basée sur l’apprentissage automatique...),(avec la possibilité d'organiser encore plus librement leurs écrans d’accueil avec des thèmes, des boutons redimensionnables dans le Centre de contrôle et des raccourcis personnalisables sur l’écran de verrouillage (bref une plus grande flexibilité longtemps réclamée), mais aussi des(planification de messages, effets animés, réactions emoji et RCSc et une confidentialité renforcée).(au moins au niveau d'iOS 16) avec les premières fonctions de l'IA. Mais en pratique, les utilisateurs en attendaient davantage. OrEn effet, il n'y a toujours rien du côté de l'Europe, et même pas en version bêta, il n'y a pas de Siri Intelligent avant de nombreux mois. Et pendant ce temps la concurrence va vite, très vite, beaucoup plus qu'Apple...