GeoSpy : l’IA qui localise vos photos en un instant

Une technologie simple mais puissante

Dérapages et controverse

Les risques pour la vie privée

Contrairement aux systèmes basés sur les métadonnées, GeoSpy s’appuie uniquement sur les éléments visibles d’une image. En étudiant des millions de clichés pour entraîner son IA , Graylark a conçu un outil capable d’exploiter des indices subtils : styles architecturaux, types de sol ou même des signes distinctifs locaux comme les couleurs des panneaux.L’objectif initial est clair : fournir un outil d’aide aux enquêtes pour les gouvernements et les forces de l’ordre.Lorsqu’il était ouvert au public, GeoSpy a suscité un engouement sur les réseaux, certains utilisateurs publiant des vidéos montrant ses capacités impressionnantes.D’après une enquête de 404 Media, l’entreprise a reçu des requêtes de ce type, auxquelles elle a opposé un refus. Peu de temps après, Graylark a fermé l’accès public au logiciel, ne le réservant désormais qu’aux utilisateurs qualifiés comme les enquêteurs ou journalistes.Malgré ces mesures, GeoSpy soulève une question plus large : qui devrait pouvoir utiliser ce genre d’outil ? Avec de telles capacités,Même si les réseaux sociaux retirent les métadonnées des photos, GeoSpy n’en a pas besoin pour fonctionner, ce qui rend les photos partagées en ligne plus vulnérables qu’il n’y paraît.Au-delà des abus individuels, un autre risque concerne la sécurité des données elles-mêmes.Un sujet qui vous inquiète, vous nous en parlez régulièrement en commentaires.Pour l’instant, Graylark a restreint l’accès à son outil, mais la situation montre l’absence de régulation encadrant ce type de technologie.