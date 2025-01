Meta AI va utiliser vos données Facebook et Instagram

Un assistant avec une “mémoire” personnalisée

Vos données Facebook et Instagram mises à contribution

Est-ce que Meta va trop loin avec nos données ?

Avec cette nouveauté, Meta AI pourra mémoriser des détails que vous mentionnez dans vos conversations privées sur Messenger, WhatsApp ou Instagram. Par exemple,Vous avez besoin d’idées de vacances ou de recettes ? Ces infos seront intégrées automatiquement dans ses recommandations.(genre si vous vous mettez à remanger de la viande). Notez aussi que cette fonction ne sera pas active dans les conversations de groupe, ce qui évitera que vos souvenirs partagés à plusieurs ne soient enregistrés.Meta AI ira aussi piocher dans votre compte Facebook et Instagram pour vous proposer des suggestions encore plus personnalisées. Cela peut inclure votre lieu de résidence indiqué sur votre profil ou encore les Reels que vous avez récemment regardés. Par exemple,Mais il y a un hic, et pas des moindres : pas moyen de désactiver cette fonctionnalité. Meta a confirmé quePour une entreprise qui traîne déjà une réputation compliquée en matière de protection des données, ce choix risque de ne pas faire l’unanimité. On peut aussi se poser la question de son déploiement en Europe, ou les régulations sont quand même un peu plus solide qu’aux Etats-Unis.Évidemment, Meta cherche à présenter tout cela comme une avancée géniale. Dans un post, Mark Zuckerberg lui-même a vanté les mérites de Meta AI,Mais entre nous, est-ce que ça suffira à convaincre ?Et ils auront clairement raison.Bref, Meta espère rendre son IA plus utile et donc, plus compétitive face à des rivaux comme le tout nouvel arrivé DeepSeek . Mais si tout cela vous semble un peu trop intrusif,