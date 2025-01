USA vs Chine : le Japonais SoftBank miserait jusque 25 milliards sur OpenAI

Un virage stratégique pour SoftBank

Un engagement stratégique dans l’IA

ses participants n’ont pas l’argent

Si cet investissement se concrétise, il renforcerait la position de SoftBank dans l’IA et ferait d’OpenAI le leader incontesté du secteur. Il met également en lumière les tensions croissantes entre les acteurs occidentaux et chinois de l’IA, alors que la course à l’IA générative s’intensifie.

Masayoshi Son -fondateur et CEO de SoftBank- n'en est pas à son coup d'essai. Il est d'ailleurs connu pour ses investissements audacieux, notamment dans Yahoo! et Alibaba dans les années 1990. Si certains de ses paris ont été très rentables, d’autres l'ont été un moins. Désormais, il concentre ses priorités sur l’IA et les semi-conducteurs, viaMais certains analystes estiment d’ailleurs que SoftBank pourrait réduire sa participation dans Arm pour financer son engagement dans Stargate.Cet investissement massif intervient alors que l, et son modèle conversationnel ultra-performant et à faible coût. Cette percée a provoqué une panique sur les marchés technologiques, faisant chuter plusieurs valeurs de la tech à Wall Street.une initiative d’investissement massif dans les infrastructures d’intelligence artificielle aux États-Unis. Rappelons que ce projet, dévoilé par Donald Trump il y a quelques jours, prévoit une enveloppe globale de 500 milliards de dollars sur quatre ans pour accélérer le développement des infrastructures liées à l’IA.Dans ce cadre,et son investissement potentiel dans OpenAI pourrait couvrir la participation de cette dernière dans Stargate, qui s’élève également à 15 milliards de dollars.Mais le projet Stargate, qui associe OpenAI, SoftBank, Oracle et le fonds MGX (adossé aux Émirats arabes unis), fait déjà l’objet de critiques. Elon Musk a d'ailleurs exprimé quelques doutes sur sa viabilité financière, affirmant quepour le financer. Mais il pourrait tout à fait s'agir d’une énième tirade du milliardaire.