OpenAI : une levée de fonds historique, une valorisation à 340 milliards de dollars

SoftBank prêt à devenir le premier investisseur d’OpenAI

Un projet ambitieux, des financements incertains

SoftBank : des paris risqués mais stratégiques

D’après plusieurs sources, SoftBank envisagerait d’injecter entre 15 et 25 milliards de dollars dans OpenAI, ce qui en ferait son principal investisseur devançant Microsoft, qui a déjà investi environ 14 milliards de dollars dans la startup californienne ces dernières années.La bourse reste mesurée face à cette annonce. A l'AFP, SoftBank s'est refusé à tout commentaire. Dans la nuit, le titre reculait de 0,84% à la Bourse de Tokyo, à rebours d'un marché en hausse de 0,28%., soutenu par l’administration américaine pour renforcer l’infrastructure de l’IA aux États-Unis. Sam Altman, CEO d’OpenAI, et Masayoshi Son, patron de SoftBank, auraient déjà discuté des modalités de cet engagement stratégique.Si cette levée de fonds se concrétise, elle marquerait une nouvelle étape dans la course à l’IA générative.. Elle a su imposer ChatGPT, comme une référence mondiale dans le domaine, mais fait face à une pression croissante de la part des firmes chinoises rivales comme Deepseek ou Alibaba.. Toutefois, ce plan d’envergure suscite des interrogations. Elon Musk a d’ailleurs émis des doutes sur la viabilité financière du projet, affirmant que ses participants ne disposaient pas des fonds nécessaires pour le mener à bien. Toutefois, cette déclaration pourrait n’être qu’une nouvelle sortie provocatrice du milliardaire.. Son repositionnement vers l’intelligence artificielle s’appuie notamment sur Arm, la société britannique de conception de puces, détenue majoritairement par SoftBank.Certains analystes estiment que SoftBank pourrait d'ailleurs réduire sa participation dans Arm afin de sécuriser son financement dans Stargate et son potentiel investissement dans OpenAI. L'avenir dira si cette stratégie se révélera aussi fructueuse que ses précédents paris.. Il souligne également les rivalités grandissantes entre les acteurs occidentaux et chinois, dans un contexte de compétition accrue autour de l’IA générative.