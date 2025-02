Deep research, la réponse d'OpenAi face à DeepSeek

Deep research : une IA capable de mener des recherches autonomes

Vous lui donnez une consigne, et ChatGPT trouvera, analysera et synthétisera des centaines de sources en ligne pour créer un rapport complet

Un timing stratégique

Vers une automatisation avancée de la recherche ?



Avec cette nouvelle fonctionnalité, OpenAI franchit une nouvelle étape vers l’automatisation avancée de la recherche et de l’analyse d’informations. Si Deep research tient ses promesses, il pourrait bouleverser des secteurs sollicitant d'énormes recherches -comme le journalisme, l’analyse financière et économique ou encore la veille concurrentielle- en offrant aux utilisateurs un accès instantané à des rapports détaillés et précis.





Deep research se présente comme un, capable d’analyser et synthétiser des centaines de sources en ligne en quelques minutes. Selon son créateur, cette fonctionnalité pourrait remplacer des heures de travail humain, en produisant des rapports comparables à ceux d’un analyste professionnel., peut-on lire sur le site d'OpenAI. Lors d’une démonstration en direct, l’outil a été mis à l’épreuve en recherchant et comparant différents équipements de ski pour un voyage au Japon, en utilisant des informations actualisées issues du web., notamment DeepSeek, qui développe des modèles conversationnels plus économes en ressources et à bas coût, ou encore Alibaba , qui vient dévoiler son IA Qwen2.5-Max supposée être encore plus rapide et performante. Cette approche pourrait remettre en cause le modèle économique actuel des géants de l’IA comme OpenAI, qui nécessitent d’énormes capacités de calcul et des investissements colossaux.OpenAI semble également vouloir renforcer ses alliances internationales, comme en témoigne la visite de. Ce dernier doit rencontrer aujourd'hui lundi 3 février, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et le CEO de SoftBank, Masayoshi Son. Rappelons que ce dernier est supposé investir une somme colossale qui pourrait porter la valorisation de la firme américaine à 340 milliards de dollars