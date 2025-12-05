Premier revers pour le mystérieux produit IA de Sam Altman et Jony Ive !

Quid juris ?



Commence désormais un marathon judiciaire jusqu’en 2028 ! Avec cette confirmation, le dossier retourne désormais devant la cour de district. L’étape suivante sera l’audience sur une injonction préliminaire, qui pourra soit maintenir les restrictions, les réduire, ou les étendre.



Mais l’horizon judiciaire est particulièrement long. Le calendrier déjà fixé prévoit une audience sur l’injonction préliminaire (avril 2026), mais aussi des échanges d’experts, collecte de preuves, motions (tout au long de 2026-2027) et un procès devant jury si aucun accord n’est trouvé (2027–2028).



Autrement dit : cette confrontation entre OpenAI et iyO ne sera pas réglée avant plusieurs années, et la marque io restera pour longtemps un terrain miné pour le fin duo Ive–Altman.