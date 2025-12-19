Comment épingler désormais vos conversations importantes sur ChatGPT
C'est bien un gros Red Code qu'OpenAI a lancé pour les fêtes, multipliant les nouveautés en quelques jours. En effet, la firme continue d’enchaîner les améliorations côté expérience utilisateur sur ChatGPT. Dernière nouveauté en date : l’arrivée des conversations épinglées, une fonctionnalité simple en apparence, mais qui change la manière d’utiliser le service au quotidien.
Le problème des discussions qui se perdent
Jusqu’ici, ChatGPT proposait déjà un système de titres automatiques pour identifier les conversations selon leur contenu (mais il était possible de les renommer via un clic droit) — utile mais insuffisante dès lors que les sujets s’accumulent (et qu'on veut les garder). Entre recherches ponctuelles, discussions professionnelles, projets en cours ou simples tests, les conversations importantes pouvaient rapidement se retrouver ensevelies sous une pile de nouveaux chats.
Un problème bien connu des utilisateurs intensifs et visiblement entendu par OpenAI. Désormais, il est possible d’épingler une discussion afin qu’elle reste affichée en haut de l’historique, sans avoir à faire défiler la liste pour la retrouver. Une fois épinglée, la conversation devient immédiatement accessible exactement comme dans l'app Notes ou WhatsApp, quel que soit le nombre de nouveaux échanges lancés par la suite.
Cette évolution va améliorer nettement le confort des utilisateurs, notamment pour les projets suivis sur la durée, les discussions professionnelles ou d’étude, ou les conversations servant de référence régulière.
Une série d’améliorations continues chez OpenAI
Cette nouveauté s’inscrit dans une période particulièrement active pour OpenAI. Ces dernières semaines, l’entreprise a multiplié les annonces, avec notamment le déploiement de GPT-5.2, l’intégration d’Apple Music et de Photoshop dans ChatGPT, et des améliorations progressives de l’interface, de la création d'images et des outils de navigation.
Autant de signaux montrant que ChatGPT ne se contente plus d’évoluer sur le plan des modèles, mais travaille aussi à devenir un outil plus structuré et plus pratique pour un usage quotidien, personnel comme professionnel.
Qu'en penser ?
Les conversations épinglées ne révolutionnent pas ChatGPT, mais elles corrigent une frustration bien réelle. Et c’est souvent ce genre de petits ajustements qui, mis bout à bout, transforment un bon outil en un service réellement agréable à utiliser. Si OpenAI maintient ce rythme d’améliorations ciblées, l’interface de ChatGPT pourrait rapidement gagner en maturité… sans même que l’utilisateur s’en rende compte.