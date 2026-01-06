Tiens, SwitchBot se lance aussi dans l’enregistreur vocal IA !
L’objectif affiché est d’en faire un vrai assistant (une sorte de
Un positionnement qui place SwitchBot dans la lignée de produits récemment annoncés comme Bee, le NotePin de Plaud ou encore le Soundcore Work d’Anker, tous misant sur l’IA pour devenir une sorte de mémoire externe personnelle.
Un enregistreur miniature à clipser
Le AI MindClip adopte un format discret et portable. L’appareil ne pèse que 18 grammes et se présente sous la forme d’un petit boîtier circulaire, associé à un clip carré permettant de l’accrocher à un vêtement. Son design rappelle fortement celui du Soundcore Work, avec une approche minimaliste et orientée usage quotidien.
Si l’arrière du dispositif semble relativement épais sur les visuels officiels, SwitchBot indique que cette partie est censée rester cachée — plus discrète — une fois le MindClip fixé sur les vêtements.
Capturer, résumer et organiser les conversations
Le principe du MindClip est simple : enregistrer les échanges oraux, qu’il s’agisse de réunions professionnelles, de discussions informelles ou de notes personnelles, puis utiliser l’IA pour en extraire l’essentiel.
Selon SwitchBot, l’appareil est capable de générer des résumés automatiques des conversations, créer des listes de tâches à partir des échanges ou constituer une base de données audio personnelle, consultable ultérieurement.
L’objectif affiché est d’en faire un vrai assistant (une sorte de
second cerveau), permettant de retrouver des informations ou décisions évoquées oralement, mais souvent oubliées faute de prise de notes.
Le SwitchBot AI MindClip prend en charge plus de 100 langues, un point clé pour les environnements professionnels internationaux ou les utilisateurs multilingues. Cette capacité le destine aussi bien aux réunions de travail qu’aux usages personnels, comme la prise de notes à la volée ou l’enregistrement d’idées.
Une dépendance assumée au cloud
Comme beaucoup de produits de cette catégorie, les fonctions avancées du MindClip reposent sur le cloud. SwitchBot précise que les fonctionnalités d’IA — résumés, création de tâches et recherche dans l’historique — seront réservées aux utilisateurs abonnés à un service cloud, dont les détails n’ont pas encore été communiqués.
Le constructeur n’a pour l’instant donné aucune indication sur le prix de l’appareil, ni sur le coût de l’abonnement, ni même sur une date de commercialisation. Ce qui est fort dommage car la concurrence est déjà bien implantée sur ce segment;
Un marché en pleine effervescence
Avec le MindClip, SwitchBot s’inscrit dans une tendance forte du CES 2026 : la multiplication des outils de productivité personnels dopés à l’IA, capables de capter des données brutes — ici la voix — pour les transformer en informations structurées. On attend de voir si SwitchBot parviendra à se démarquer dans un marché déjà encombré, où les questions de vie privée, de gestion des données sensibles et de valeur ajoutée réelle de l’abonnement seront déterminantes. Une chose est sûre : après la maison connectée et les robots domestiques, SwitchBot semble vouloir faire de l’IA un compagnon permanent, jusque dans les conversations du quotidien.