OpenAI prépare des écouteurs pour concurrencer les AirPods, et c'est Jony Ive qui est aux manettes
Par Vincent Lautier - Publié le
OpenAI ne compte pas se limiter à ChatGPT. La société de Sam Altman travaille sur des écouteurs propulsés à l'IA, avec un design signé par l'ancien designer star d'Apple. Lancement prévu en septembre prochain.
Les informations proviennent d'un leaker chinois réputé et décrivent un produit pour le moins original. Nom de code : Sweetpea. L'appareil abandonnerait le format classique des écouteurs intra-auriculaires pour adopter une forme en "pierre ovale" métallique. Deux modules en forme de pilule viendraient se loger derrière l'oreille. Difficile de visualiser le résultat sans prototype, mais on comprend qu'OpenAI cherche à se démarquer visuellement des AirPods.
Côté technique, le leaker évoque une puce de 2 nm de type smartphone, probablement un Exynos de Samsung. Une puce dédiée permettrait aussi de contrôler Siri depuis les écouteurs pour effectuer des actions sur iPhone. L'idée serait donc de créer un pont entre l'écosystème Apple et ChatGPT, ce qui promet des frictions intéressantes avec Cupertino.
Pour la fabrication, OpenAI aurait choisi Foxconn plutôt que le chinois Luxshare. La production devrait se faire au Vietnam ou aux États-Unis, une décision prise dans la volonté de diversifier les chaînes d'approvisionnement loin de la Chine. OpenAI viserait entre 40 et 50 millions d'unités la première année, ce qui représente une ambition considérable pour un premier produit hardware grand public.
Ces écouteurs ne seraient d'ailleurs qu'un élément d'une gamme plus large. OpenAI développerait pas moins de cinq appareils différents, dont un stylo connecté baptisé Gumdrop et un appareil de poche. Foxconn aurait pour mission de préparer la production de l'ensemble d'ici fin 2028.
Le projet bénéficie de l'expertise de Jony Ive, l'ancien chef du design d'Apple racheté par OpenAI en mai 2025 via sa startup io pour 6,5 milliards de dollars. Sam Altman parle d'un appareil
C'est quand même casse gueule de la part d'OpenAI de vouloir s'attaquer aux AirPods avec un premier produit. Le marché des écouteurs sans fil est ultra-concurrentiel et Apple y règne en maître depuis des années. Mais bon, avec Jony Ive à la baguette et des moyens apparemment illimités, on ne peut pas totalement écarter le scénario d'une vraie disruption. Le design atypique décrit par le leaker a de quoi intriguer, même si on attend de voir à quoi ça ressemble concrètement. Reste une inconnue de taille : comment Apple va réagir si ces écouteurs permettent effectivement de contrôler Siri via ChatGPT ? Surtout avec les dernières bouleversement qui annoncent Gemini aux commandes de l'IA d'Apple.
Un design qui sort de l'ordinaire
Les informations proviennent d'un leaker chinois réputé et décrivent un produit pour le moins original. Nom de code : Sweetpea. L'appareil abandonnerait le format classique des écouteurs intra-auriculaires pour adopter une forme en "pierre ovale" métallique. Deux modules en forme de pilule viendraient se loger derrière l'oreille. Difficile de visualiser le résultat sans prototype, mais on comprend qu'OpenAI cherche à se démarquer visuellement des AirPods.
Côté technique, le leaker évoque une puce de 2 nm de type smartphone, probablement un Exynos de Samsung. Une puce dédiée permettrait aussi de contrôler Siri depuis les écouteurs pour effectuer des actions sur iPhone. L'idée serait donc de créer un pont entre l'écosystème Apple et ChatGPT, ce qui promet des frictions intéressantes avec Cupertino.
Foxconn à la production, la Chine mise de côté
Pour la fabrication, OpenAI aurait choisi Foxconn plutôt que le chinois Luxshare. La production devrait se faire au Vietnam ou aux États-Unis, une décision prise dans la volonté de diversifier les chaînes d'approvisionnement loin de la Chine. OpenAI viserait entre 40 et 50 millions d'unités la première année, ce qui représente une ambition considérable pour un premier produit hardware grand public.
Ces écouteurs ne seraient d'ailleurs qu'un élément d'une gamme plus large. OpenAI développerait pas moins de cinq appareils différents, dont un stylo connecté baptisé Gumdrop et un appareil de poche. Foxconn aurait pour mission de préparer la production de l'ensemble d'ici fin 2028.
Jony Ive en première ligne
Le projet bénéficie de l'expertise de Jony Ive, l'ancien chef du design d'Apple racheté par OpenAI en mai 2025 via sa startup io pour 6,5 milliards de dollars. Sam Altman parle d'un appareil
simple, beau et amusant, alors qu'Ive défend une approche où la voix prime sur l'écran. L'objectif affiché : créer un produit moins addictif que le smartphone, qui n'intervient que lorsque c'est vraiment utile.
On en dit quoi ?
C'est quand même casse gueule de la part d'OpenAI de vouloir s'attaquer aux AirPods avec un premier produit. Le marché des écouteurs sans fil est ultra-concurrentiel et Apple y règne en maître depuis des années. Mais bon, avec Jony Ive à la baguette et des moyens apparemment illimités, on ne peut pas totalement écarter le scénario d'une vraie disruption. Le design atypique décrit par le leaker a de quoi intriguer, même si on attend de voir à quoi ça ressemble concrètement. Reste une inconnue de taille : comment Apple va réagir si ces écouteurs permettent effectivement de contrôler Siri via ChatGPT ? Surtout avec les dernières bouleversement qui annoncent Gemini aux commandes de l'IA d'Apple.