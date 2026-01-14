Elon Musk contre OpenAI : le procès sur ChatGPT va commencer

Une rupture avec la vision initiale d’OpenAI

Sam Altman et OpenAI dans le viseur

Qu'en penser ?



Au-delà du différend personnel, l’affaire pourrait avoir des implications plus larges sur la gouvernance des entreprises d’IA, la frontière entre intérêt général et logique commerciale, et la manière dont les promesses initiales des start-up technologiques sont encadrées juridiquement.



Le procès prévu au printemps pourrait ainsi devenir un cas emblématique des tensions éthiques et économiques qui traversent aujourd’hui l’industrie de l’intelligence artificielle.

Au cœur de la procédure, on trouve une accusation lourde :, initialement pensée comme celle d’une organisation à but non lucratif, dédiée au développement d’une intelligence artificielle bénéfique à l’humanité., le milliardaire reproche aux dirigeants actuels d’avoir profondément transformé la structure et les objectifs de l’organisation. Selon lui, la modification des statuts aurait permis à OpenAI de, en particulier à travers la création d’entités à but lucratif et des partenariats industriels majeurs.L’entrepreneur considère que ces choix ontpris par OpenAI auprès de ses fondateurs et de la communauté, à savoir développer une IA ouverte, transparente et orientée vers l’intérêt général, plutôt que vers la maximisation des profits.Si le détail des dirigeants visés n’a pas été précisé dans le document judiciaire,et figure centrale de la transformation de l’entreprise ces dernières années. Sous sa direction, OpenAI est devenue l’un des acteurs majeurs de l’IA générative, portée par le succès de ChatGPT et par un partenariat stratégique de grande ampleur avecOpenAI a, à plusieurs reprises, justifié cette évolution par la nécessité de lever des financements massifs pour soutenir le développement de modèles toujours plus coûteux à entraîner, tout en maintenant un contrôle sur les usages de ses technologies.Ce procès s’inscrit dans. Le milliardaire, désormais à la tête de xAI,contre OpenAI, mais aussi contre Apple, Google ou Microsoft, qu’il accuse régulièrement de concentration excessive du pouvoir technologique.