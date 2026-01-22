Apple bosse sur une sorte d'AirTag compatible Siri Intelligent (et qui prend... des photos)
Par Laurence - Publié le
Apple n’a peut-être pas encore lancé son chatbot façon ChatGPT (peut-être avec iOS 27), mais la firme explore visiblement de nouveaux formats. Apparemment, elle plancherait sur un petit AI Pin portable, une sorte de disque plat à porter sur soi, équipé de mini caméra, de microphones et d’un haut-parleur. Et si le produit voit réellement le jour, il pourrait servir de vitrine à la future version de Siri, plus conversationnelle, attendue dans iOS 27.
D’après The Information, l’AI Pin serait proche de la taille d’un AirTag, adoptant un format circulaire légèrement plus épais, avec une coque en aluminium et verre. Sur la face avant, Apple intégrerait deux caméras (une standard et une ultra grand-angle) capables de capturer photos et vidéos, tandis que trois microphones seraient chargés d’écouter l’environnement autour du porteur.
Le dispositif embarquerait également un haut-parleur pour restituer de l’audio, ainsi qu’un bouton physique sur la tranche. Côté énergie, la recharge passerait par une interface magnétique à induction, similaire à celle de l’Apple Watch. Il n'est pas encore mentionné de système d’accroche intégré (clip, aimant, broche…), mais cela pourrait évidemment évoluer en cours de développement. A moins qu'Apple ne capitalise sur des accessoires supplémentaires...
La question est également de savoir si Apple compte vendre ce produit seul ou l’associer à d’autres, comme de futures lunettes connectées, ou même des accessoires déjà existants type AirPods. Mais la présence de caméras, micros, haut-parleur et contrôle physique suggère une capacité à fonctionner de manière assez indépendante, sans être un simple périphérique passif.
En filigrane, on comprend aussi l’intention : créer un objet capable de
Oui mais voilà, le concept de l'AI Pin n’est pas nouveau, et le secteur a déjà montré ses limites. L'échec le plus cuisant est celui d'Humane, startup fondée par d’anciens employés d’Apple, qui s’est cassée les dents avec son propre AI Pin en 2024, critiqué pour sa lenteur, son autonomie et son manque d’utilité au quotidien. Le produit aurait été vendu à moins de 10 000 unités, avant que des morceaux de l’entreprise ne soient revendus à HP pour 116 millions de dollars.
Mais malgré ces échecs, le marché se réactive : Meta pousse ses lunettes AI, Amazon a déjà des accessoires type bracelet, et surtout OpenAI travaille également sur un appareil IA avec Jony Ive, annoncé comme une nouvelle catégorie plus reposante que le smartphone. Apple, de son côté, semble vouloir accélérer pour ne pas rater le virage, même si le projet reste encore jeune.
Un Siri AirTag ?
Un produit autonome… ou un module d’un futur écosystème ?
voiret
entendrele monde réel, pour donner à l’assistant IA une compréhension plus contextuelle que sur un iPhone classique.
Un marché compliqué…
