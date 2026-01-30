Elon Musk prépare-t-il une fusion entre SpaceX et xAI ? Ce que l’on sait

qu'en penser ?



Qu’il s’agisse d’une fusion officielle ou d’un simple alignement stratégique, le message est limpide : pour Elon Musk, l’avenir ne se limite ni à l’espace ni à l’automobile. Il se joue dans la maîtrise de l’intelligence artificielle à grande échelle. SpaceX et xAI apparaissent ainsi comme deux faces d’une même ambition : connecter la planète tout en automatisant son intelligence. Une vision ambitieuse, mais qui concentre aussi pouvoir, données et décisions entre les mains d’un seul écosystème.