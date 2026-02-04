Huit doubleurs français déclarent la guerre aux cloneurs de voix IA

On en dit quoi ?



Personne ne peut reprocher à VoiceDub ou Fish Audio de développer des technologies de synthèse vocale, le marché est là et la demande aussi. Sauf que ces plateformes monétisent des voix qui appartiennent à des individus précis, sans leur consentement, sans rémunération, et en les rendant accessibles à n'importe qui pour quelques euros par mois. On est là sur une question assez vertigineuse : à partir du moment où une voix devient un produit qu'on peut dupliquer à l'infini, qu'est-ce qui empêche de rendre obsolètes les gens qui l'ont construite pendant trente ans de carrière ?