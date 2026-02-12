Face à ChatGPT, Anthropic ouvre davantage de fonctionnalités gratuites pour Claude
Publié le
Anthropic accélère la bataille de l’IA conversationnelle face à OpenAI. Alors que son rival vient de commencer à afficher de la publicité dans ChatGPT pour certains utilisateurs, la start-up derrière Claude prend la direction opposée : davantage de fonctionnalités gratuites, sans publicité.
Une offensive stratégique face aux pubs de ChatGPT
Deux jours seulement après l’annonce du déploiement de publicités dans ChatGPT pour les comptes gratuits et l’offre Go, Anthropic dévoile une série d’améliorations pour la version gratuite de Claude. La firme entend ainsi séduire les utilisateurs réticents à voir apparaître des contenus sponsorisés dans leurs conversations avec une IA.
La semaine précédente, la société avait déjà affirmé vouloir maintenir Claude sans publicité, positionnant son assistant comme un espace de travail et de réflexion neutre, non influencé par des annonceurs. Cette nouvelle vague de fonctionnalités gratuites s’inscrit donc dans une stratégie plus large visant à capter les utilisateurs en quête d’une expérience plus pure et moins commerciale.
Création de documents et nouveaux outils gratuits
Désormais, les utilisateurs gratuits peuvent créer et modifier des fichiers directement dans leurs conversations avec Claude, une fonction auparavant réservée aux abonnés payants. Grâce au modèle Sonnet 4.5 (les abonnés Pro ayant accès au modèle plus avancé Opus), Claude peut générer des feuilles de calcul Excel, des présentations PowerPoint, des documents Word, et des fichiers PDF.
Autre nouveauté importante : l’accès gratuit aux connecteurs. Ceux-ci permettent de relier Claude à de nombreux services tiers comme Slack, Asana, Zapier, Stripe, Canva, Notion, Figma ou encore WordPress, facilitant l’intégration de l’IA dans les flux de travail professionnels.
Anthropic ouvre également l’accès aux skills, des ressources spécialisées permettant à l’assistant d’acquérir une expertise dans des domaines précis. L’entreprise propose des compétences prêtes à l’emploi pour la bureautique, mais les utilisateurs peuvent aussi créer leurs propres modules basés sur leurs connaissances ou celles de leur organisation.
Conversations plus longues… mais toujours limitées
Les utilisateurs gratuits bénéficient aussi de discussions plus longues. Claude peut ainsi résumer automatiquement le contexte précédent d’une conversation, évitant de repartir de zéro à chaque échange.
Anthropic précise toutefois que les limites d’usage du plan gratuit restent inchangées : les utilisateurs continueront de rencontrer des plafonds d’utilisation, même si l’expérience globale devient plus fluide.
Qu'en penser ?
Cette évolution illustre la concurrence croissante entre les acteurs de l’IA générative, où l’innovation technologique s’accompagne désormais d’un affrontement sur les modèles économiques.
D’un côté, OpenAI cherche à financer ses infrastructures coûteuses via la publicité pour les utilisateurs gratuits. De l’autre, Anthropic mise sur une stratégie opposée : renforcer l’offre gratuite et préserver un environnement sans publicité pour attirer de nouveaux utilisateurs.
À mesure que l’IA conversationnelle s’installe dans les usages quotidiens, ces choix pourraient fortement influencer la perception et la fidélité des utilisateurs — et redessiner l’équilibre du marché dans les mois à venir.