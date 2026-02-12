Face à ChatGPT, Anthropic ouvre davantage de fonctionnalités gratuites pour Claude

Qu'en penser ?



Cette évolution illustre la concurrence croissante entre les acteurs de l’IA générative, où l’innovation technologique s’accompagne désormais d’un affrontement sur les modèles économiques.



D’un côté, OpenAI cherche à financer ses infrastructures coûteuses via la publicité pour les utilisateurs gratuits. De l’autre, Anthropic mise sur une stratégie opposée : renforcer l’offre gratuite et préserver un environnement sans publicité pour attirer de nouveaux utilisateurs.



À mesure que l’IA conversationnelle s’installe dans les usages quotidiens, ces choix pourraient fortement influencer la perception et la fidélité des utilisateurs — et redessiner l’équilibre du marché dans les mois à venir.