Siri Intelligent en 2026 : faut-il encore croire aux promesses d’Apple ?
Après les révélations de Bloomberg, des retards internes sur la refonte de l’assistant vocal, la réaction des marchés ne s’est pas fait attendre : l’action Apple a fortement reculé. En réponse, Apple a tenu à réaffirmer publiquement qu’elle maintenait le lancement du nouveau Siri courant 2026. Mais quelle valeur a désormais une promesse déjà répétée (et non tenue) ces derniers mois ?
Avant hier soir, Mark Gurman expliquait que les nouvelles fonctionnalités de Siri, initialement prévues pour débuter avec iOS 26.4, rencontreraient des difficultés techniques en interne. Selon ses sources, Apple viserait désormais un déploiement progressif à partir d’iOS 26.5, voire un peu plus tard mais toujours dans l’année. Une information sensible, tant Siri est devenu le symbole du retard d’Apple dans la course à l’IA.
Face à l’inquiétude des investisseurs, Apple a donc pris la parole sur CNBC, via le journaliste Steve Kovach, pour rappeler que le calendrier officiel n’avait pas changé : les fonctionnalités promises lors de la WWDC 2024 arriveront bien en 2026. Notez que cette déclaration ne contredit pas directement les révélations de Bloomberg sur les difficultés internes, la firme se gardant bien de confirmer ou d’infirmer ces retards techniques.
Ces évolutions sont attendues de longue date. Apple promet une version de Siri bien plus intelligente, capable de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur (messages, e-mails, habitudes), d’effectuer des actions riches dans et entre les applications, et d’analyser ce qui s’affiche à l’écran pour répondre de manière plus pertinente. Autant de fonctions devenues quasi standard chez les concurrents, mais toujours ABSENTES chez la Pomme.
Il s’agira aussi des premières fonctionnalités de Siri reposant sur les modèles Google Gemini, à la suite du partenariat stratégique annoncé plus tôt cette année entre Apple et Google. Une étape clé pour Cupertino, qui abandonne en partie une approche strictement interne afin de rattraper son retard technologique.
Au-delà d’iOS 26, Apple nourrit de grandes ambitions pour iOS 27, avec l’introduction d’une véritable expérience conversationnelle de type chatbot, censée permettre à Siri de rivaliser plus frontalement avec Gemini, Claude ou ChatGPT. Mais si le chantier peine déjà à tenir les délais, la question d’un éventuel glissement du calendrier pour iOS 27 se pose inévitablement. Ce qui nous amènerait au mois de septembre...
Dans un marché de l’IA qui évolue à grande vitesse, la perception compte autant que la technologie elle-même. En réaffirmant publiquement son engagement, Apple cherche avant tout à calmer les marchés. Reste à savoir si cette communication suffira à restaurer durablement la confiance, tant la capacité de la firme à exécuter rapidement est désormais scrutée de près par investisseurs et utilisateurs.
Des retards internes, mais un calendrier public inchangé
Ce que doit apporter le “nouveau Siri”
Qu'en penser ?
