Siri Intelligent en 2026 : faut-il encore croire aux promesses d’Apple ?

Des retards internes, mais un calendrier public inchangé

Ce que doit apporter le “nouveau Siri”

Qu'en penser ?

Avant hier soir, Mark Gurman expliquait que les nouvelles fonctionnalités de Siri, initialement prévues pour débuter avec iOS 26.4, rencontreraient des difficultés techniques en interne. Selon ses sources,Une information sensible, tant Siri est devenu le symbole du retard d’Apple dans la course à l’IA.Face à l’inquiétude des investisseurs,, via le journaliste Steve Kovach, pour rappeler que le calendrier officiel n’avait pas changé : lNotez que cette déclaration ne contredit pas directement les révélations desur les difficultés internes, la firme se gardant bien de confirmer ou d’infirmer ces retards techniques.Ces évolutions sont attendues de longue date., capable de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur (messages, e-mails, habitudes), d’effectuer des actions riches dans et entre les applications, et d’analyser ce qui s’affiche à l’écran pour répondre de manière plus pertinente. Autant de fonctions devenues quasi standard chez les concurrents, mais toujours ABSENTES chez la Pomme.Il s’agira aussi, à la suite du partenariat stratégique annoncé plus tôt cette année entre Apple et Google. Une étape clé pour Cupertino, qui abandonne en partie une approche strictement interne afin de rattraper son retard technologique.Au-delà d’iOS 26,, avec l’introduction d’une véritable expérience conversationnelle de type chatbot, censée permettre à Siri de rivaliser plus frontalement avec Gemini, Claude ou ChatGPT.