Le Vatican fait traduire la messe en direct par une IA, dans 60 langues
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Vatican déploie une intelligence artificielle dans la basilique Saint-Pierre pour traduire la messe en temps réel dans 60 langues. Les fidèles n'ont qu'à scanner un QR code à l'entrée pour accéder à un flux audio et texte sur leur smartphone, le tout sans installer d'application. L'outil s'appelle Lara.
C'est donc très nouveau, à l'entrée de la basilique, les visiteurs peuvent scanner un QR code qui ouvre une page web dans le navigateur, sans rien télécharger. Lara traduit en temps réel les prières, les lectures et les homélies, et diffuse un flux audio dans la langue choisie. L'outil a été lancé par Translated, une entreprise spécialisée dans la traduction assistée par IA.
Le lancement coïncide avec les célébrations du quatrième centenaire de la consécration de la basilique, en 1626, et le Vatican en profite pour montrer qu'il sait aussi avancer avec son temps. Des millions de pèlerins visitent le lieu chaque année, et beaucoup ne parlent ni l'italien ni le latin. Côté fiabilité, Translated affirme que Lara travaille avec la sensibilité de
Le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique, défend le projet : l'objectif est d'aider
Franchement ça je l'ai pas vu venir. L'outil a en tout cas l'air d'être bien pensé, avec QR code tout simple sans app à télécharger, c'est propre. Puis 60 langues, ça devrait permettre de couvrir la plupart des besoins. On attend maintenant de voir d'ici combien de temps des messes entièrement générées par IA viendront remplir les églises, parfois embêtées par la crise des vocations des prêtres.
Comment ça marche ?
Les 400 ans de la basilique Saint-Pierre
plus de 500 000 traducteurs professionnels de langue maternelle. Son PDG précise que l'outil a été conçu pour la précision plutôt que pour
plaire à tout prix, ce qui limiterait les hallucinations, ouf, nous voilà rassurés.
Ce qu'en dit l'Église
un grand nombre de personnes à comprendre les paroles de la liturgieet de servir la mission universelle de l'Église catholique. Le professeur Waibel parle de son côté de
casser les barrières linguistiques en temps réel, dans l'un des cadres les plus chargés de sens au monde. Le pape Léon XIV avait prévenu en mai dernier que l'IA posait des défis pour
la dignité humaine, la justice et le travail. Le Vatican avance donc sur le sujet, tout en gardant un discours prudent.
On en dit quoi ?
