Le Vatican fait traduire la messe en direct par une IA, dans 60 langues

On en dit quoi ?



Franchement ça je l'ai pas vu venir. L'outil a en tout cas l'air d'être bien pensé, avec QR code tout simple sans app à télécharger, c'est propre. Puis 60 langues, ça devrait permettre de couvrir la plupart des besoins. On attend maintenant de voir d'ici combien de temps des messes entièrement générées par IA viendront remplir les églises, parfois embêtées par la crise des vocations des prêtres.