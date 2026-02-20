Le déficit commercial américain bat un record malgré les droits de douane de Trump à cause de l’IA
Malgré les droits de douane imposés par Donald Trump tout au long de 2025, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial record de 1 241 milliards de dollars. Les importations n'ont pas fléchi, portées entre autres par la course aux semi-conducteurs pour l'IA et un rebond des échanges avec Taïwan et le Vietnam.
Des importations toujours en hausse
Le ministère du Commerce américain a publié ses chiffres annuels, et les résultats ne vont pas dans le sens espéré par la Maison-Blanche. Le déficit sur les biens atteint 1 241 milliards de dollars en 2025, en hausse de 2,1 % par rapport de 2024. Les importations de biens ont grimpé à 3 438 milliards de dollars, contre 2 197 milliards pour les exportations. Côté services, la balance penche de l'autre côté avec 1 235 milliards d'exportations pour 895 milliards d'importations, mais ça ne suffit pas à combler le gouffre. Au total, biens et services confondus, le déficit s'élève à 901,5 milliards de dollars, quasiment au même niveau qu'en 2024.
La Chine recule, Taïwan et le Vietnam en profitent
Le déficit avec la Chine a fondu de 30 %, passant de 295 à 202 milliards de dollars, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis 2005. Sauf que les échanges se sont simplement déplacés. Le déficit avec le Vietnam a bondi de 44 %, et celui avec Taïwan a doublé. Les entreprises américaines ont massivement importé des semi-conducteurs taïwanais pour leurs projets d'intelligence artificielle, d'où l'explosion du déficit avec l'île. En décembre, le déficit mensuel a atteint 70,3 milliards de dollars, un bond de 32,6 % par rapport à novembre, bien au-dessus des 56 milliards anticipés par les marchés.
218 milliards de déficit avec l'UE
L'Union européenne n'est pas en reste. Sur l'année, les États-Unis ont acheté pour 218,8 milliards de dollars de plus qu'ils n'ont vendu aux pays de l'UE. Et dans le lot, quatre pays pèsent plus lourd que les autres : l'Allemagne, la France (en partie grâce à l'aéronautique), l'Irlande et l'Italie. À l'inverse, les États-Unis dégagent un excédent avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Sur le dernier trimestre, la tendance s'est encore accentuée avec Taïwan, le Vietnam et le Mexique, confirmant un déplacement progressif des circuits commerciaux.
On en dit quoi ?
Visiblement, pour le moment en tout cas, les droits de douane n'ont pas produit l'effet annoncé. Le déficit a battu un record, les importations ont continué de grimper, et les échanges se sont juste réorganisés vers d'autres pays. Et quand on voit que c'est la course à l'IA qui gonfle les importations de puces depuis Taïwan, on se dit que ce n'est pas demain la veille que la tendance va s'inverser. Bref, vouloir réduire le déficit commercial tout en menant une politique d'investissement massif dans l'IA, c'est visiblement mission impossible, même pour Donald Trump.