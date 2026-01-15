Trump fait un doigt d'honneur à un employé Ford : le salarié suspendu récolte plus de $800 000
Par Vincent Lautier - Publié le
Lors d'une visite dans une usine Ford au Michigan, Donald Trump a adressé un doigt d'honneur à un ouvrier qui l'avait interpellé sur l'affaire Epstein. Ford a suspendu l'employé, mais la solidarité s'est organisée en un temps record.
La scène s'est déroulée le 13 janvier dernier dans l'usine Ford de Dearborn, près de Détroit. TJ Sabula, 40 ans, ouvrier sur la ligne de production des Ford F-150 et membre du syndicat UAW Local 600, a crié "protecteur de péd###ile" au passage du président américain. La réaction de Trump n'a pas traîné : un doigt d'honneur, un "va te faire foutre" et un "tu es viré" lancés à la volée. Le tout filmé et relayé par TMZ, puis authentifié par la Maison Blanche elle-même.
L'entreprise a immédiatement suspendu TJ Sabula sans solde, invoquant une politique de "tolérance zéro" pour les comportements irrespectueux sur ses sites. Une enquête interne est en cours. Côté syndicat, l'UAW a pris fait et cause pour son membre.
La solidarité a pris une tournure spectaculaire. Deux cagnottes GoFundMe ont été lancées pour soutenir l'ouvrier suspendu, père de deux enfants. En moins de 24 heures, le total a dépassé les 810 000 dollars, avec plus de 35 000 donateurs. Sabula a lui-même demandé aux gens d'arrêter d'envoyer de l'argent, encourageant les généreux contributeurs à rediriger leurs dons vers d'autres causes. Quant à ses regrets, il n'en a aucun :
C'est quand même une séquence improbable. Un président qui répond à une insulte par un doigt d'honneur en pleine usine, une entreprise qui suspend son employé dans la foulée, et une cagnotte qui explose en quelques heures. La Maison Blanche a jugé la réaction de Trump "appropriée et sans ambiguïté", ce qui en dit long sur le ton général. On peut trouver que Sabula a pris un risque énorme pour une phrase lancée dans la foule. On peut aussi constater que 810 000 dollars de dons, ça n'est pas rien. Reste à voir si Ford ira jusqu'au licenciement ou si le syndicat réussira à protéger son membre. Dans tous les cas, ça commence à faire cher le doigt d'honneur présidentiel.
Un échange tendu devenu viral
La scène s'est déroulée le 13 janvier dernier dans l'usine Ford de Dearborn, près de Détroit. TJ Sabula, 40 ans, ouvrier sur la ligne de production des Ford F-150 et membre du syndicat UAW Local 600, a crié "protecteur de péd###ile" au passage du président américain. La réaction de Trump n'a pas traîné : un doigt d'honneur, un "va te faire foutre" et un "tu es viré" lancés à la volée. Le tout filmé et relayé par TMZ, puis authentifié par la Maison Blanche elle-même.
Ford suspend, le syndicat contre-attaque
L'entreprise a immédiatement suspendu TJ Sabula sans solde, invoquant une politique de "tolérance zéro" pour les comportements irrespectueux sur ses sites. Une enquête interne est en cours. Côté syndicat, l'UAW a pris fait et cause pour son membre.
Les travailleurs ne devraient jamais être soumis à un langage ou un comportement vulgaire de la part de quiconque, y compris du président des États-Unis, a déclaré le directeur du département Ford de l'UAW. Le syndicat promet de mobiliser toutes les protections prévues par la convention collective pour défendre Sabula.
Une cagnotte à 810 000 dollars en 24 heures
La solidarité a pris une tournure spectaculaire. Deux cagnottes GoFundMe ont été lancées pour soutenir l'ouvrier suspendu, père de deux enfants. En moins de 24 heures, le total a dépassé les 810 000 dollars, avec plus de 35 000 donateurs. Sabula a lui-même demandé aux gens d'arrêter d'envoyer de l'argent, encourageant les généreux contributeurs à rediriger leurs dons vers d'autres causes. Quant à ses regrets, il n'en a aucun :
Je ne pense pas que le destin vous regarde souvent, et quand il le fait, il vaut mieux être prêt à saisir l'occasion, a-t-il confié au Washington Post.
On en dit quoi ?
C'est quand même une séquence improbable. Un président qui répond à une insulte par un doigt d'honneur en pleine usine, une entreprise qui suspend son employé dans la foulée, et une cagnotte qui explose en quelques heures. La Maison Blanche a jugé la réaction de Trump "appropriée et sans ambiguïté", ce qui en dit long sur le ton général. On peut trouver que Sabula a pris un risque énorme pour une phrase lancée dans la foule. On peut aussi constater que 810 000 dollars de dons, ça n'est pas rien. Reste à voir si Ford ira jusqu'au licenciement ou si le syndicat réussira à protéger son membre. Dans tous les cas, ça commence à faire cher le doigt d'honneur présidentiel.