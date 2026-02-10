Le premier appareil d’OpenAI x Jony Ive n’arrivera pas avant 2027
Par Laurence - Publié le
Annoncé comme l’un des projets matériels les plus ambitieux de l’ère de l’intelligence artificielle, le tout premier appareil conçu par OpenAI avec Jony Ive risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Selon de nouveaux documents judiciaires révélés par Wired, ce mystérieux produit ne sera finalement pas commercialisé avant fin février 2027, soit bien au-delà des premières ambitions affichées par l’entreprise.
L’information ne provient pas d’une communication officielle d’OpenAI, mais d’un dossier déposé dans le cadre d’un litige pour atteinte à une marque déposée. En 2025, la start-up audio iyO avait poursuivi OpenAI après le rachat de io, la jeune pousse fondée par Jony Ive, estimant que le nom prêtait à confusion avec sa propre marque.
Dans ces nouveaux documents, OpenAI reconnaît que son premier appareil matériel ne sera pas livré aux clients avant fin février 2027, alors que l’objectif initial était une commercialisation avant la fin de l’année 2026. Plus révélateur encore : l’entreprise affirme n’avoir, à ce stade, produit aucun emballage, ni support marketing, signe que le projet est encore loin de sa phase finale.
Autre élément clé révélé par la procédure : OpenAI a officiellement abandonné l’idée d’utiliser le nom
Peu d’informations concrètes ont filtré sur ce que prépare réellement OpenAI. Les éléments connus à ce stade dessinent toutefois un objet atypique. Présenté en interne comme
Les précédents documents liés à l’affaire judiciaire indiquent que l’appareil ne sera ni un écouteur, ni un wearable. D’autres fuites évoquent un objet sans écran, capable de comprendre le contexte de l’utilisateur et son environnement, et reposant entièrement sur l’IA pour interagir.
Selon plusieurs sources internes, Sam Altman aurait qualifié le prototype conçu par Jony Ive de
Ce report intervient alors que des rumeurs infondées ont circulé récemment sur Reddit, affirmant qu’OpenAI aurait dévoilé son appareil via une publicité diffusée pendant le Super Bowl. Une vidéo, depuis supprimée, montrait prétendument l’acteur Alexander Skarsgård utilisant un mystérieux objet argenté. L’information, largement relayée sur les réseaux sociaux — y compris par le cofondateur de Reddit Alexis Ohanian — s’est révélée totalement fausse.
Ce nouvel horizon 2027 confirme une chose : le pari matériel d’OpenAI est un projet de long terme, à la croisée du design industriel et de l’intelligence artificielle. En s’associant à Jony Ive, OpenAI ne cherche manifestement pas à lancer un gadget de plus, mais à inventer une nouvelle catégorie de produit.
Mais les questions restent entières ! L’attente prolongée renforcera-t-elle la fascination … ou la pression autour de ce qui pourrait devenir le tout premier objet emblématique de l’ère post-smartphone pilotée par l’IA.
io— ou toute variation proche — pour désigner ses futurs appareils matériels. La société indique avoir revu sa stratégie de naming et exclut désormais toute référence à
ioou
IYOdans la commercialisation de ses produits d’IA grand public. Ce choix vise clairement à désamorcer le conflit juridique, mais il confirme aussi que l’identité du produit — y compris son nom final — reste encore largement indéfinie.
un troisième appareil central, il serait pensé pour accompagner un iPhone et un MacBook, en tenant dans une poche ou posé sur un bureau.
technologie la plus cool que le monde ait jamais vue, après l’avoir testé chez lui. Une déclaration qui alimente autant la curiosité que les attentes.
Ce nouvel horizon 2027 confirme une chose : le pari matériel d’OpenAI est un projet de long terme, à la croisée du design industriel et de l’intelligence artificielle. En s’associant à Jony Ive, OpenAI ne cherche manifestement pas à lancer un gadget de plus, mais à inventer une nouvelle catégorie de produit.
