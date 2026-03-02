Trump bannit Anthropic, mais l'armée utilise quand même Claude pour frapper l'Iran

On en dit quoi ?



On peut trouver le timing un peu improbable quand même. Anthropic a visiblement construit quelque chose que l'armée ne peut pas remplacer, même quand le président l'ordonne. Et puis OpenAI arrive dans la foulée avec à peu près les mêmes limites, formulées autrement. Mais bon, on le sait, dans la tech comme en politique, c'est souvent une question de forme plus que de fond.