Le vidéoprojecteur Xgimi MoGo 4 en promo grâce à ce code : testé sur Mac4Ever !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous comptez vous offrir un vidéoprojecteur compact et nomade, le Xgimi MoGo 4 est un excellent candidat, notamment lorsqu'il est en promotion comme aujourd'hui.
Le Xgimi MoGo 4 (dont vous pouvez retrouver notre test complet ici) se présente comme un vidéoprojecteur portable pensé pour
Au cœur de l’expérience, XGIMI mise sur un produit autonome : le MoGo 4 embarque Google TV (avec Netflix sous licence) et promet l’accès à plus de 10 000 applications ainsi que 800 chaînes gratuites, avec l’idée d’un démarrage sans configuration compliquée . Le vidéoprojecteur propose une image en 1080p et une luminosité de 450 lumens ISO.
Sur la partie image, la fiche technique indique une source lumineuse LED, une technologie d’affichage DLP avec une puce 0,23” DMD, une définition native en 1920 × 1080, la prise en charge du HDR10 et une couverture colorimétrique DCI-P3 à 90%. Le projecteur affiche un rapport de projection de 1,2:1, un format 16:9, et une taille d’image annoncée de 40 à 200 pouces, avec une recommandation d’usage optimale entre 60 à 120 pouces.
Le MoGo 4 est aussi pensé pour se poser n’importe où : il intègre un support ajustable à 360° et propose des automatismes de réglage, dont une correction automatique du trapèze et une mise au point automatique. La présence d’une protection des yeux est indiquée (désactivée par défaut et activable dans les réglages).
Le MoGo 4 intègre également des haut-parleurs Harman/Kardon 2 × 6 W et un mode Lumière d’ambiance. Il est livré avec un filtre créatif magnétique
Enfin, l’argument clé du nomade : une batterie intégrée de 71,28 Wh, donnée pour jusqu’à 2,5 heures d’autonomie vidéo en mode Éco, et jusqu’à 6 heures en lecture musicale. Le constructeur indique aussi qu’en associant le projecteur au support PowerBase (vendu séparément), on peut monter jusqu’à 5 heures de lecture vidéo. Pour la connectivité, on trouve du Wi-Fi 5 double bande, du Bluetooth 5.1/BLE, et des ports USB-C (charge, PD 3.0), HDMI (ARC) et USB. Le tout dans un format compact (207,6 × 96,5 × 96,5 mm pour 1,31 kg), avec un niveau sonore indiqué à ≤ 28 dB à 1 m.
Xgimi MoGo 4
Le Xgimi MoGo 4 (dont vous pouvez retrouver notre test complet ici) se présente comme un vidéoprojecteur portable pensé pour
emporter la fête partout, avec un format annoncé aussi compact qu’un thermos à café et une approche très orientée usage nomade. Son design intègre une protection d’optique décrite comme résistante aux rayures et à la poussière, ainsi qu’une mini télécommande destinée à passer rapidement d’un mode cinéma à un mode soirée.
Au cœur de l’expérience, XGIMI mise sur un produit autonome : le MoGo 4 embarque Google TV (avec Netflix sous licence) et promet l’accès à plus de 10 000 applications ainsi que 800 chaînes gratuites, avec l’idée d’un démarrage sans configuration compliquée . Le vidéoprojecteur propose une image en 1080p et une luminosité de 450 lumens ISO.
Un format compact
Sur la partie image, la fiche technique indique une source lumineuse LED, une technologie d’affichage DLP avec une puce 0,23” DMD, une définition native en 1920 × 1080, la prise en charge du HDR10 et une couverture colorimétrique DCI-P3 à 90%. Le projecteur affiche un rapport de projection de 1,2:1, un format 16:9, et une taille d’image annoncée de 40 à 200 pouces, avec une recommandation d’usage optimale entre 60 à 120 pouces.
Le MoGo 4 est aussi pensé pour se poser n’importe où : il intègre un support ajustable à 360° et propose des automatismes de réglage, dont une correction automatique du trapèze et une mise au point automatique. La présence d’une protection des yeux est indiquée (désactivée par défaut et activable dans les réglages).
Le MoGo 4 intègre également des haut-parleurs Harman/Kardon 2 × 6 W et un mode Lumière d’ambiance. Il est livré avec un filtre créatif magnétique
Sunset(les autres filtres sont vendus séparément), destiné à créer une atmosphère plutôt qu’à remplacer une projection classique.
Enfin, l’argument clé du nomade : une batterie intégrée de 71,28 Wh, donnée pour jusqu’à 2,5 heures d’autonomie vidéo en mode Éco, et jusqu’à 6 heures en lecture musicale. Le constructeur indique aussi qu’en associant le projecteur au support PowerBase (vendu séparément), on peut monter jusqu’à 5 heures de lecture vidéo. Pour la connectivité, on trouve du Wi-Fi 5 double bande, du Bluetooth 5.1/BLE, et des ports USB-C (charge, PD 3.0), HDMI (ARC) et USB. Le tout dans un format compact (207,6 × 96,5 × 96,5 mm pour 1,31 kg), avec un niveau sonore indiqué à ≤ 28 dB à 1 m.