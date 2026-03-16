Nouveau rival pour le Tesla Optimus : le patron de Rivian se lance dans les robots humanoïdes

Qu'en penser ?



Avec Mind Robotics, RJ Scaringe rejoint la liste croissante des entrepreneurs convaincus que l’intelligence artificielle et la robotique vont profondément transformer l’industrie dans les prochaines décennies. Le marché mondial de la robotique pourrait dépasser les 200 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, attirant de plus en plus d’investissements.



Reste à voir si la vision du patron de Rivian se révélera aussi disruptive dans la robotique que dans l’automobile électrique. Mais une chose est sûre : lorsqu’un fondateur réputé pour ses paris à contre-courant affirme que toute une industrie se trompe de direction, le secteur a tendance à prêter attention.