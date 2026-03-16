Nouveau rival pour le Tesla Optimus : le patron de Rivian se lance dans les robots humanoïdes
Par Laurence - Publié le
Après avoir bousculé l’industrie automobile électrique avec Rivian, son CEO RJ Scaringe s’attaque désormais à un nouveau secteur : la robotique. Celui-ci vient d’annoncer le lancement de Mind Robotics, une startup qui entend repenser en profondeur la manière dont les robots sont conçus et intégrés à l’intelligence artificielle.
Selon RJ Scaringe, l’industrie actuelle de la robotique souffrirait de failles fondamentales dans son approche de l’automatisation et de l’IA. Avec Mind Robotics, l’objectif serait donc de repartir sur de nouvelles bases pour imaginer des systèmes plus efficaces et mieux adaptés aux usages réels.
Le dirigeant n’en est pas à son premier pari audacieux. Lorsqu’il a fondé Rivian, la plupart des constructeurs tentaient d’imiter Tesla avec des berlines électriques haut de gamme. Mais il avait choisi une stratégie différente : se concentrer sur des véhicules électriques pensés pour l’aventure et les usages utilitaires, comme le pick-up R1T ou le SUV R1S.
Cette même logique semble guider Mind Robotics. Le patron de Rivian estime que l’industrie actuelle se concentre trop sur certaines approches – notamment les robots humanoïdes – sans forcément résoudre les vrais problèmes liés à l’automatisation. Pour l’instant, peu de détails ont été dévoilés sur la technologie ou les produits de la startup, mais le projet s’inscrit clairement dans une volonté de remettre en question les standards actuels de la robotique.
La startup a levé 500 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A, après avoir déjà obtenu 115 millions de dollars l’an dernier. L’entreprise veut développer des robots industriels alimentés par l’intelligence artificielle, capables de réaliser des tâches plus complexes que celles des robots traditionnels.
Selon la société, les robots actuels sont efficaces pour des tâches répétitives, mais peinent encore à reproduire la dextérité et l’adaptabilité humaines nécessaires dans de nombreux environnements industriels. Mind Robotics souhaite combler ce manque en combinant IA avancée, matériel robotique et infrastructures de déploiement. Rivian participe activement au projet en tant qu’investisseur et partenaire, en fournissant des données industrielles et son expertise en ingénierie électromécanique pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle de la startup.
Le terrain sur lequel arrive Mind Robotics est particulièrement disputé. Tesla développe activement son robot humanoïde Optimus, tandis que Boston Dynamics continue de perfectionner ses machines industrielles. Plusieurs startups financées par le capital-risque travaillent également sur des robots alimentés par l’intelligence artificielle.
À cela s’ajoutent les géants de la tech. Google via DeepMind, Amazon dans la logistique ou encore Microsoft multiplient les projets visant à automatiser certaines tâches grâce à des robots toujours plus intelligents. Dans ce contexte, Mind Robotics devra trouver un positionnement différenciant pour se faire une place.
L’expérience de RJ Scaringe dans l’automobile pourrait toutefois constituer un avantage stratégique. Rivian a fortement investi dans la vision par ordinateur, les systèmes autonomes et les logiciels embarqués, autant de technologies essentielles dans le domaine de la robotique.
Les passerelles entre ces deux univers sont nombreuses. Les robots comme les voitures autonomes reposent sur des systèmes capables de percevoir leur environnement, analyser les données en temps réel et prendre des décisions rapides. Cette convergence entre robotique et intelligence artificielle appliquée à l’automobile pourrait donc devenir un terrain d’innovation fertile pour Mind Robotics.
Le lancement de cette nouvelle entreprise soulève toutefois des questions. RJ Scaringe reste CEO de Rivian, qui continue de développer ses véhicules électriques tout en cherchant à atteindre la rentabilité. Piloter deux projets technologiques majeurs en parallèle représente un défi considérable.
Mais dans la Silicon Valley, ce type de pari n’est pas inédit. Elon Musk dirige à la fois Tesla, SpaceX et d’autres entreprises, tandis que plusieurs dirigeants tech multiplient les projets dans différents secteurs liés à l’intelligence artificielle.
Avec Mind Robotics, RJ Scaringe rejoint la liste croissante des entrepreneurs convaincus que l’intelligence artificielle et la robotique vont profondément transformer l’industrie dans les prochaines décennies. Le marché mondial de la robotique pourrait dépasser les 200 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, attirant de plus en plus d’investissements.
Reste à voir si la vision du patron de Rivian se révélera aussi disruptive dans la robotique que dans l’automobile électrique. Mais une chose est sûre : lorsqu’un fondateur réputé pour ses paris à contre-courant affirme que toute une industrie se trompe de direction, le secteur a tendance à prêter attention.
Une vision à contre-courant de l’industrie
Selon RJ Scaringe, l’industrie actuelle de la robotique souffrirait de failles fondamentales dans son approche de l’automatisation et de l’IA. Avec Mind Robotics, l’objectif serait donc de repartir sur de nouvelles bases pour imaginer des systèmes plus efficaces et mieux adaptés aux usages réels.
Le dirigeant n’en est pas à son premier pari audacieux. Lorsqu’il a fondé Rivian, la plupart des constructeurs tentaient d’imiter Tesla avec des berlines électriques haut de gamme. Mais il avait choisi une stratégie différente : se concentrer sur des véhicules électriques pensés pour l’aventure et les usages utilitaires, comme le pick-up R1T ou le SUV R1S.
Cette même logique semble guider Mind Robotics. Le patron de Rivian estime que l’industrie actuelle se concentre trop sur certaines approches – notamment les robots humanoïdes – sans forcément résoudre les vrais problèmes liés à l’automatisation. Pour l’instant, peu de détails ont été dévoilés sur la technologie ou les produits de la startup, mais le projet s’inscrit clairement dans une volonté de remettre en question les standards actuels de la robotique.
Un secteur déjà très concurrentiel
La startup a levé 500 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A, après avoir déjà obtenu 115 millions de dollars l’an dernier. L’entreprise veut développer des robots industriels alimentés par l’intelligence artificielle, capables de réaliser des tâches plus complexes que celles des robots traditionnels.
Selon la société, les robots actuels sont efficaces pour des tâches répétitives, mais peinent encore à reproduire la dextérité et l’adaptabilité humaines nécessaires dans de nombreux environnements industriels. Mind Robotics souhaite combler ce manque en combinant IA avancée, matériel robotique et infrastructures de déploiement. Rivian participe activement au projet en tant qu’investisseur et partenaire, en fournissant des données industrielles et son expertise en ingénierie électromécanique pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle de la startup.
Le terrain sur lequel arrive Mind Robotics est particulièrement disputé. Tesla développe activement son robot humanoïde Optimus, tandis que Boston Dynamics continue de perfectionner ses machines industrielles. Plusieurs startups financées par le capital-risque travaillent également sur des robots alimentés par l’intelligence artificielle.
À cela s’ajoutent les géants de la tech. Google via DeepMind, Amazon dans la logistique ou encore Microsoft multiplient les projets visant à automatiser certaines tâches grâce à des robots toujours plus intelligents. Dans ce contexte, Mind Robotics devra trouver un positionnement différenciant pour se faire une place.
Une convergence entre automobile et robotique
L’expérience de RJ Scaringe dans l’automobile pourrait toutefois constituer un avantage stratégique. Rivian a fortement investi dans la vision par ordinateur, les systèmes autonomes et les logiciels embarqués, autant de technologies essentielles dans le domaine de la robotique.
Les passerelles entre ces deux univers sont nombreuses. Les robots comme les voitures autonomes reposent sur des systèmes capables de percevoir leur environnement, analyser les données en temps réel et prendre des décisions rapides. Cette convergence entre robotique et intelligence artificielle appliquée à l’automobile pourrait donc devenir un terrain d’innovation fertile pour Mind Robotics.
Le lancement de cette nouvelle entreprise soulève toutefois des questions. RJ Scaringe reste CEO de Rivian, qui continue de développer ses véhicules électriques tout en cherchant à atteindre la rentabilité. Piloter deux projets technologiques majeurs en parallèle représente un défi considérable.
Mais dans la Silicon Valley, ce type de pari n’est pas inédit. Elon Musk dirige à la fois Tesla, SpaceX et d’autres entreprises, tandis que plusieurs dirigeants tech multiplient les projets dans différents secteurs liés à l’intelligence artificielle.
Qu'en penser ?
Avec Mind Robotics, RJ Scaringe rejoint la liste croissante des entrepreneurs convaincus que l’intelligence artificielle et la robotique vont profondément transformer l’industrie dans les prochaines décennies. Le marché mondial de la robotique pourrait dépasser les 200 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, attirant de plus en plus d’investissements.
Reste à voir si la vision du patron de Rivian se révélera aussi disruptive dans la robotique que dans l’automobile électrique. Mais une chose est sûre : lorsqu’un fondateur réputé pour ses paris à contre-courant affirme que toute une industrie se trompe de direction, le secteur a tendance à prêter attention.