Meta pourrait supprimer jusqu’à 20% de ses effectifs à cause de l’IA
Par Laurence - Publié le
Meta pourrait engager une nouvelle vague de suppressions de postes. Selon Reuters, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp envisagerait de réduire ses effectifs d’au moins 20%, dans un contexte de dépenses massives consacrées à l’intelligence artificielle.
Pour l’instant, l’entreprise dément officiellement ces informations. Mais un porte-parole du groupe évoque un
Si ce projet venait à se concrétiser, il s’inscrirait dans la stratégie de transformation engagée par Meta autour de l’intelligence artificielle. Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg investit désormais des sommes considérables dans ce domaine, afin de développer des assistants conversationnels, des modèles d’IA générative et des outils automatisés intégrés à ses plateformes.
Avec près de 79 000 employés dans le monde, Meta chercherait ainsi à adapter son organisation aux nouvelles technologies et à compenser les coûts croissants liés à ces investissements.
Selon plusieurs sources citées par Reuters, le projet de réduction des effectifs serait déjà évoqué en interne. Certains dirigeants auraient commencé à demander à leurs équipes de réfléchir aux moyens de réduire les coûts et d’adapter les structures de l’entreprise. Aucun calendrier précis n’aurait toutefois été arrêté à ce stade, et l’ampleur exacte des suppressions de postes resterait encore incertaine.
L’annonce d’un possible plan de licenciements n’a pourtant pas inquiété les marchés. Au contraire, l’action de Meta a progressé d’environ 3 %, les investisseurs semblant voir dans cette restructuration un moyen de compenser les dépenses massives engagées dans l’intelligence artificielle. Après avoir pris du retard dans la course à l’IA face à des acteurs comme OpenAI, Anthropic ou Google, Meta investit désormais des sommes considérables pour rattraper son retard.
Cette stratégie s’appuie notamment sur de nouveaux partenariats technologiques. L’entreprise néerlandaise Nebius a récemment annoncé avoir signé un contrat d’une valeur pouvant atteindre 27 milliards de dollars sur cinq ans avec Meta. Ces infrastructures sont essentielles pour entraîner et exploiter les modèles d’intelligence artificielle, qui nécessitent des ressources informatiques considérables.
Dans le cadre de cet accord, Nebius doit fournir 12 milliards de dollars de capacité informatique dès le début de l’année prochaine, répartie sur plusieurs sites. Meta pourrait également acheter jusqu’à 15 milliards de dollars supplémentaires de puissance de calcul au cours des années suivantes.
Meta ne serait pas le seul groupe technologique à ajuster ses effectifs face à l’essor de l’intelligence artificielle. D’autres entreprises comme Amazon ou Block ont récemment pris des décisions similaires, réorganisant leurs équipes pour accompagner l’automatisation croissante de certaines fonctions.
Cette évolution illustre une tendance plus large dans l’industrie : l’IA devient un moteur central de transformation, poussant les géants de la tech à réorienter leurs investissements et leurs ressources humaines.
Si ces licenciements venaient à être confirmés, ils marqueraient une nouvelle étape dans la mutation de Meta vers une entreprise centrée sur l’intelligence artificielle. Entre investissements massifs dans les infrastructures, développement de nouveaux assistants et automatisation croissante des tâches, le groupe semble prêt à remodeler en profondeur son organisation pour rester compétitif dans la course mondiale à l’IA.
L’IA au cœur de la stratégie de Meta
Pour l’instant, l’entreprise dément officiellement ces informations. Mais un porte-parole du groupe évoque un
article spéculatif sur des approches théoriques et assure qu’aucune décision définitive n’a été prise.
Si ce projet venait à se concrétiser, il s’inscrirait dans la stratégie de transformation engagée par Meta autour de l’intelligence artificielle. Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg investit désormais des sommes considérables dans ce domaine, afin de développer des assistants conversationnels, des modèles d’IA générative et des outils automatisés intégrés à ses plateformes.
Avec près de 79 000 employés dans le monde, Meta chercherait ainsi à adapter son organisation aux nouvelles technologies et à compenser les coûts croissants liés à ces investissements.
Des discussions internes en cours
Selon plusieurs sources citées par Reuters, le projet de réduction des effectifs serait déjà évoqué en interne. Certains dirigeants auraient commencé à demander à leurs équipes de réfléchir aux moyens de réduire les coûts et d’adapter les structures de l’entreprise. Aucun calendrier précis n’aurait toutefois été arrêté à ce stade, et l’ampleur exacte des suppressions de postes resterait encore incertaine.
L’annonce d’un possible plan de licenciements n’a pourtant pas inquiété les marchés. Au contraire, l’action de Meta a progressé d’environ 3 %, les investisseurs semblant voir dans cette restructuration un moyen de compenser les dépenses massives engagées dans l’intelligence artificielle. Après avoir pris du retard dans la course à l’IA face à des acteurs comme OpenAI, Anthropic ou Google, Meta investit désormais des sommes considérables pour rattraper son retard.
Un contrat massif pour l’infrastructure IA
Cette stratégie s’appuie notamment sur de nouveaux partenariats technologiques. L’entreprise néerlandaise Nebius a récemment annoncé avoir signé un contrat d’une valeur pouvant atteindre 27 milliards de dollars sur cinq ans avec Meta. Ces infrastructures sont essentielles pour entraîner et exploiter les modèles d’intelligence artificielle, qui nécessitent des ressources informatiques considérables.
Dans le cadre de cet accord, Nebius doit fournir 12 milliards de dollars de capacité informatique dès le début de l’année prochaine, répartie sur plusieurs sites. Meta pourrait également acheter jusqu’à 15 milliards de dollars supplémentaires de puissance de calcul au cours des années suivantes.
Une tendance dans la tech
Meta ne serait pas le seul groupe technologique à ajuster ses effectifs face à l’essor de l’intelligence artificielle. D’autres entreprises comme Amazon ou Block ont récemment pris des décisions similaires, réorganisant leurs équipes pour accompagner l’automatisation croissante de certaines fonctions.
Cette évolution illustre une tendance plus large dans l’industrie : l’IA devient un moteur central de transformation, poussant les géants de la tech à réorienter leurs investissements et leurs ressources humaines.
Qu'en penser ?
Si ces licenciements venaient à être confirmés, ils marqueraient une nouvelle étape dans la mutation de Meta vers une entreprise centrée sur l’intelligence artificielle. Entre investissements massifs dans les infrastructures, développement de nouveaux assistants et automatisation croissante des tâches, le groupe semble prêt à remodeler en profondeur son organisation pour rester compétitif dans la course mondiale à l’IA.