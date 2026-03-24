Jensen Huang affirme que l'intelligence artificielle générale est atteinte
Par Vincent Lautier - Publié le
Le patron de Nvidia a déclaré sur le podcast de Lex Fridman que l'humanité avait atteint l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Mais sa définition est un peu... arrangeante. Selon lui, une IA qui crée une application virale rapportant des milliards avant de disparaître suffirait à valider le concept.
Lors de son passage sur le podcast de Lex Fridman, Jensen Huang a lâché la phrase que toute la tech attendait :
Son scénario : une instance de Claude, le modèle d'Anthropic, pourrait théoriquement créer un petit service web, le rendre viral auprès de quelques milliards d'utilisateurs à 0,50 dollar, engranger une fortune, puis faire faillite peu après.
Mais quand Fridman lui a demandé si des agents IA pourraient construire une entreprise comme Nvidia, la réponse a été claire :
En 2023, au sommet DealBook du New York Times, Huang avait donné une tout autre estimation. Il parlait alors d'une IA capable de réussir des examens au niveau d'un être humain compétent, et estimait que ça prendrait environ cinq ans. On est en 2026, donc trois ans plus tard, et plutôt que d'attendre le délai qu'il avait lui-même fixé, il a changé la définition. En abaissant la barre à "créer une app virale éphémère", Huang s'assure que l'AGI est toujours atteignable, et donc que les GPU Nvidia restent indispensables pour y arriver.
Cette déclaration fracassante débarque quelques jours après la conférence annuelle d'Nvidia, ou il a été annoncé 1000 milliards de dollars de commandes d'ici 2027. Quand on vend du matériel pour entraîner et faire tourner des modèles d'IA, déclarer que l'AGI est atteinte, c'est un peu comme si un vendeur de pelles annonçait qu'on venait de trouver de l'or.
La communauté scientifique et les acteurs du secteur n'ont pas tous accueilli la déclaration avec le même enthousiasme. Beaucoup de chercheurs en IA considèrent que l'AGI suppose une capacité de raisonnement, d'adaptation et de compréhension du monde que les modèles actuels n'ont pas. Générer du texte convaincant ou du code fonctionnel, c'est une chose. Comprendre ce qu'on fait, c'en est une autre.
Huang est un bon vendeur, on le sait. Déclarer que l'AGI est atteinte sur un podcast à forte audience, c'est un coup de communication, pas une publication scientifique. Le fait qu'il nuance immédiatement sa propre affirmation en précisant que ça ne marcherait que pour des apps éphémères, et que construire Nvidia avec des agents IA, c'est "zéro pour cent de chances", ça en dit beaucoup sur la solidité de la déclaration. On ne peut pas vraiment conclure que l'AGI est là : ce qui est là par contre, c'est la volonté de Nvidia de garder le marché sous pression.
Ce que Huang a dit, et ce qu'il n'a pas dit
Lors de son passage sur le podcast de Lex Fridman, Jensen Huang a lâché la phrase que toute la tech attendait :
Je pense que c'est maintenant. Je pense qu'on a atteint l'AGI.La déclaration fait suite à une question de Fridman, qui demandait si une IA serait capable de créer, développer et diriger une entreprise technologique valorisée à un milliard de dollars. La réponse de Huang a été directe, mais il a immédiatement nuancé.
Son scénario : une instance de Claude, le modèle d'Anthropic, pourrait théoriquement créer un petit service web, le rendre viral auprès de quelques milliards d'utilisateurs à 0,50 dollar, engranger une fortune, puis faire faillite peu après.
Mais quand Fridman lui a demandé si des agents IA pourraient construire une entreprise comme Nvidia, la réponse a été claire :
les chances que 100 000 agents construisent Nvidia, c'est zéro pour cent.
Une définition qui arrange bien les affaires de Nvidia
En 2023, au sommet DealBook du New York Times, Huang avait donné une tout autre estimation. Il parlait alors d'une IA capable de réussir des examens au niveau d'un être humain compétent, et estimait que ça prendrait environ cinq ans. On est en 2026, donc trois ans plus tard, et plutôt que d'attendre le délai qu'il avait lui-même fixé, il a changé la définition. En abaissant la barre à "créer une app virale éphémère", Huang s'assure que l'AGI est toujours atteignable, et donc que les GPU Nvidia restent indispensables pour y arriver.
Cette déclaration fracassante débarque quelques jours après la conférence annuelle d'Nvidia, ou il a été annoncé 1000 milliards de dollars de commandes d'ici 2027. Quand on vend du matériel pour entraîner et faire tourner des modèles d'IA, déclarer que l'AGI est atteinte, c'est un peu comme si un vendeur de pelles annonçait qu'on venait de trouver de l'or.
Des réactions mitigées dans le secteur
La communauté scientifique et les acteurs du secteur n'ont pas tous accueilli la déclaration avec le même enthousiasme. Beaucoup de chercheurs en IA considèrent que l'AGI suppose une capacité de raisonnement, d'adaptation et de compréhension du monde que les modèles actuels n'ont pas. Générer du texte convaincant ou du code fonctionnel, c'est une chose. Comprendre ce qu'on fait, c'en est une autre.
On en dit quoi ?
Huang est un bon vendeur, on le sait. Déclarer que l'AGI est atteinte sur un podcast à forte audience, c'est un coup de communication, pas une publication scientifique. Le fait qu'il nuance immédiatement sa propre affirmation en précisant que ça ne marcherait que pour des apps éphémères, et que construire Nvidia avec des agents IA, c'est "zéro pour cent de chances", ça en dit beaucoup sur la solidité de la déclaration. On ne peut pas vraiment conclure que l'AGI est là : ce qui est là par contre, c'est la volonté de Nvidia de garder le marché sous pression.