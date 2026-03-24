Jensen Huang affirme que l'intelligence artificielle générale est atteinte

On en dit quoi ?



Huang est un bon vendeur, on le sait. Déclarer que l'AGI est atteinte sur un podcast à forte audience, c'est un coup de communication, pas une publication scientifique. Le fait qu'il nuance immédiatement sa propre affirmation en précisant que ça ne marcherait que pour des apps éphémères, et que construire Nvidia avec des agents IA, c'est "zéro pour cent de chances", ça en dit beaucoup sur la solidité de la déclaration. On ne peut pas vraiment conclure que l'AGI est là : ce qui est là par contre, c'est la volonté de Nvidia de garder le marché sous pression.