Manus lance My Computer : une IA capable d’utiliser votre Mac (à votre place)

Une IA qui travaille directement sur votre Mac

Déjà disponible sur Mac Apple Silicon

Qu'en penser ?



Avec My Computer, Manus rejoint une course de fond entre plusieurs acteurs qui cherchent à créer le poste de travail autonome du futur. Après les initiatives de Perplexity ou OpenClaw, les géants de la tech et les startups multiplient les projets visant à transformer l’ordinateur en assistant intelligent capable d’anticiper les besoins, d’automatiser les tâches et d’interagir avec l’environnement de travail.



Cette fonction illustre parfaitement la prochaine étape de l’intelligence artificielle : une IA qui ne se contente plus de répondre, mais qui agit directement sur votre machine. Si cette approche promet des gains de productivité considérables, elle pose aussi des questions cruciales en matière de sécurité et de contrôle. Car confier l’accès à ses fichiers et à ses applications à une IA, c’est franchir un cap important dans la relation entre l’utilisateur et sa machine. Bref, un pas de plus dans votre quotidien (et vos données), un changement de paradigme dans la manière d’utiliser l’IA au quotidien.

Contrairement à certains assistants désormais classiques, cette IA ne se contente pas de répondre à des questions : elle entendsur vos fichiers et applications.Il s'agit ici, capable de gérer des workflows entiers sans intervention humaine. Mais pour cela,, exécuter des commandes via le terminal, lancer et contrôler des applications ou automatiser des tâches complexes.Manus met en avant plusieurs cas d’usage concrets, axés sur. Par exemple : organiser automatiquement des milliers de photos en les classant par contenu, renommer des centaines de fichiers selon un format précis, ou encore structurer des dossiers ou analyser des documents. Des tâches qui prennent habituellement des heures peuvent être exécutées en quelques minutes grâce à des commandes simples.La solution est d’ores etvia une application dédiée pour les Mac équipés de puces Apple Silicon. Cette compatibilité confirme l’intérêt croissant des acteurs de l’IA pour l’écosystème Apple, dont les performances locales permettent d’exécuter des tâches avancées directement sur l’appareil.