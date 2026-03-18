Manus lance My Computer : une IA capable d’utiliser votre Mac (à votre place)
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle continue de descendre du cloud vers nos machines. La startup Manus, récemment rachetée par Meta, dévoile “My Computer”, une solution capable de transformer votre Mac ou PC en agent IA personnel. Une approche qui rappelle les initiatives comme OpenClaw ou Perplexity, mais avec une particularité : ici, l’IA agit directement sur votre ordinateur.
L'IA My Computer est intégrée à une nouvelle application desktop baptisée Manus Desktop. Contrairement à certains assistants désormais classiques, cette IA ne se contente pas de répondre à des questions : elle entend agir concrètement sur vos fichiers et applications.
Il s'agit ici de faire de votre ordinateur un véritable assistant autonome, capable de gérer des workflows entiers sans intervention humaine. Mais pour cela, Manus peut (doit) accéder aux fichiers locaux, exécuter des commandes via le terminal, lancer et contrôler des applications ou automatiser des tâches complexes.
Manus met en avant plusieurs cas d’usage concrets, axés sur une automatisation poussée des tâches répétitives. Par exemple : organiser automatiquement des milliers de photos en les classant par contenu, renommer des centaines de fichiers selon un format précis, ou encore structurer des dossiers ou analyser des documents. Des tâches qui prennent habituellement des heures peuvent être exécutées en quelques minutes grâce à des commandes simples.
La solution est d’ores et déjà disponible via une application dédiée pour les Mac équipés de puces Apple Silicon. Cette compatibilité confirme l’intérêt croissant des acteurs de l’IA pour l’écosystème Apple, dont les performances locales permettent d’exécuter des tâches avancées directement sur l’appareil.
Avec My Computer, Manus rejoint une course de fond entre plusieurs acteurs qui cherchent à créer le poste de travail autonome du futur. Après les initiatives de Perplexity ou OpenClaw, les géants de la tech et les startups multiplient les projets visant à transformer l’ordinateur en assistant intelligent capable d’anticiper les besoins, d’automatiser les tâches et d’interagir avec l’environnement de travail.
Cette fonction illustre parfaitement la prochaine étape de l’intelligence artificielle : une IA qui ne se contente plus de répondre, mais qui agit directement sur votre machine. Si cette approche promet des gains de productivité considérables, elle pose aussi des questions cruciales en matière de sécurité et de contrôle. Car confier l’accès à ses fichiers et à ses applications à une IA, c’est franchir un cap important dans la relation entre l’utilisateur et sa machine. Bref, un pas de plus dans votre quotidien (et vos données), un changement de paradigme dans la manière d’utiliser l’IA au quotidien.
Une IA qui travaille directement sur votre Mac
L'IA My Computer est intégrée à une nouvelle application desktop baptisée Manus Desktop. Contrairement à certains assistants désormais classiques, cette IA ne se contente pas de répondre à des questions : elle entend agir concrètement sur vos fichiers et applications.
Il s'agit ici de faire de votre ordinateur un véritable assistant autonome, capable de gérer des workflows entiers sans intervention humaine. Mais pour cela, Manus peut (doit) accéder aux fichiers locaux, exécuter des commandes via le terminal, lancer et contrôler des applications ou automatiser des tâches complexes.
Manus met en avant plusieurs cas d’usage concrets, axés sur une automatisation poussée des tâches répétitives. Par exemple : organiser automatiquement des milliers de photos en les classant par contenu, renommer des centaines de fichiers selon un format précis, ou encore structurer des dossiers ou analyser des documents. Des tâches qui prennent habituellement des heures peuvent être exécutées en quelques minutes grâce à des commandes simples.
Déjà disponible sur Mac Apple Silicon
La solution est d’ores et déjà disponible via une application dédiée pour les Mac équipés de puces Apple Silicon. Cette compatibilité confirme l’intérêt croissant des acteurs de l’IA pour l’écosystème Apple, dont les performances locales permettent d’exécuter des tâches avancées directement sur l’appareil.
Qu'en penser ?
Avec My Computer, Manus rejoint une course de fond entre plusieurs acteurs qui cherchent à créer le poste de travail autonome du futur. Après les initiatives de Perplexity ou OpenClaw, les géants de la tech et les startups multiplient les projets visant à transformer l’ordinateur en assistant intelligent capable d’anticiper les besoins, d’automatiser les tâches et d’interagir avec l’environnement de travail.
Cette fonction illustre parfaitement la prochaine étape de l’intelligence artificielle : une IA qui ne se contente plus de répondre, mais qui agit directement sur votre machine. Si cette approche promet des gains de productivité considérables, elle pose aussi des questions cruciales en matière de sécurité et de contrôle. Car confier l’accès à ses fichiers et à ses applications à une IA, c’est franchir un cap important dans la relation entre l’utilisateur et sa machine. Bref, un pas de plus dans votre quotidien (et vos données), un changement de paradigme dans la manière d’utiliser l’IA au quotidien.