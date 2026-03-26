iOS 27 : Apple aurait un accès total à Gemini pour transformer Siri
Par Laurence - Publié le
Apple accélère clairement sur l’intelligence artificielle. Après les premières indiscrétions autour de Siri dans iOS 27, un nouveau rapport de The Information lève le voile sur les coulisses du partenariat entre Apple et Google. Et surprise : l’accord serait bien plus stratégique – et flexible – que prévu.
Apparemment, Apple ne se contente pas d’intégrer Gemini comme un simple moteur externe. La firme disposerait d’un accès complet au modèle dans ses propres infrastructures.
Concrètement, cela signifie qu’Apple pourrait exploiter directement la technologie de Gemini, l’adapter à ses propres besoins et surtout créer des versions dérivées plus légères. Cette liberté est loin d’être anodine. Elle permet à Apple de garder le contrôle sur l’expérience utilisateur, tout en s’appuyant sur la puissance des modèles de Google.
Au cœur de cette stratégie, une technique encore peu connue du grand public : la distillation de connaissances. Il s'agit d'une technique de machine leasing qui consiste à utiliser un modèle très puissant (comme Gemini) pour entraîner des versions plus petites, capables de fonctionner directement sur l’appareil.
Ces modèles
Encore plus intéressant : ces modèles ne se contentent pas de reproduire les réponses de Gemini. Ils apprennent aussi la manière dont le modèle raisonne, ce qui améliore leur efficacité malgré leur taille réduite.
Tout n’est pas simple pour autant. The Information souligne que les objectifs d’Apple pour Siri ne correspondent pas toujours aux forces de Gemini. Apple cherche notamment à construire une IA plus contextuelle et personnelle, mais aussi mieux intégrée au système.
De son côté, Gemini excelle davantage dans des usages généralistes. Par conséquent, Apple doit adapter, filtrer et parfois réentraîner ces modèles pour coller à sa vision. En parallèle, les équipes internes – notamment celles des Apple Foundation Models – continuent de travailler sur des modèles maison. Une preuve que Cupertino ne veut pas dépendre totalement de Google à long terme.
Tous ces efforts devraient normalement se concrétiser dès la WWDC en juin. Parmi les nouveautés attendues, Siri serait capable de mémoriser les conversations passées, d'avoir des suggestions proactives (par exemple partir plus tôt pour un vol) et de disposer d'une interface plus proche des chatbots modernes.
Cupertino pourrait même aller plus loin avec une expérience conversationnelle enrichie, transformant Siri en véritable assistant intelligent, et non plus en simple outil de commande vocale.
Avec ce partenariat, Apple adopte une stratégie hybride : elle s’appuie sur la puissance de Google tout en gardant la main sur l’exécution et l’expérience. Cette approche parait pragmatique, et lui permet de rattraper son retard en IA sans renoncer à ses principes clés : performance, intégration et confidentialité. En revanche on ne sait si cette alliance tiendra sur la durée… ou si Apple finira par voler de ses propres ailes.
Un accès inédit à Gemini et à ses secrets
Apparemment, Apple ne se contente pas d’intégrer Gemini comme un simple moteur externe. La firme disposerait d’un accès complet au modèle dans ses propres infrastructures.
Concrètement, cela signifie qu’Apple pourrait exploiter directement la technologie de Gemini, l’adapter à ses propres besoins et surtout créer des versions dérivées plus légères. Cette liberté est loin d’être anodine. Elle permet à Apple de garder le contrôle sur l’expérience utilisateur, tout en s’appuyant sur la puissance des modèles de Google.
Au cœur de cette stratégie, une technique encore peu connue du grand public : la distillation de connaissances. Il s'agit d'une technique de machine leasing qui consiste à utiliser un modèle très puissant (comme Gemini) pour entraîner des versions plus petites, capables de fonctionner directement sur l’appareil.
Ces modèles
allégésprésentent plusieurs avantages, comme une exécution plus rapide, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement hors ligne et surtout une meilleure protection des données. Autrement dit, Apple pourrait proposer une IA performante sans dépendre systématiquement du cloud, un point clé dans sa stratégie axée sur la confidentialité.
Encore plus intéressant : ces modèles ne se contentent pas de reproduire les réponses de Gemini. Ils apprennent aussi la manière dont le modèle raisonne, ce qui améliore leur efficacité malgré leur taille réduite.
Une cohabitation complexe avec Siri
Tout n’est pas simple pour autant. The Information souligne que les objectifs d’Apple pour Siri ne correspondent pas toujours aux forces de Gemini. Apple cherche notamment à construire une IA plus contextuelle et personnelle, mais aussi mieux intégrée au système.
De son côté, Gemini excelle davantage dans des usages généralistes. Par conséquent, Apple doit adapter, filtrer et parfois réentraîner ces modèles pour coller à sa vision. En parallèle, les équipes internes – notamment celles des Apple Foundation Models – continuent de travailler sur des modèles maison. Une preuve que Cupertino ne veut pas dépendre totalement de Google à long terme.
iOS 27 : le vrai tournant pour Siri
Tous ces efforts devraient normalement se concrétiser dès la WWDC en juin. Parmi les nouveautés attendues, Siri serait capable de mémoriser les conversations passées, d'avoir des suggestions proactives (par exemple partir plus tôt pour un vol) et de disposer d'une interface plus proche des chatbots modernes.
Cupertino pourrait même aller plus loin avec une expérience conversationnelle enrichie, transformant Siri en véritable assistant intelligent, et non plus en simple outil de commande vocale.
Qu'en penser ?
Avec ce partenariat, Apple adopte une stratégie hybride : elle s’appuie sur la puissance de Google tout en gardant la main sur l’exécution et l’expérience. Cette approche parait pragmatique, et lui permet de rattraper son retard en IA sans renoncer à ses principes clés : performance, intégration et confidentialité. En revanche on ne sait si cette alliance tiendra sur la durée… ou si Apple finira par voler de ses propres ailes.