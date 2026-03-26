iOS 27 : Apple aurait un accès total à Gemini pour transformer Siri

Un accès inédit à Gemini et à ses secrets

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Une cohabitation complexe avec Siri

iOS 27 : le vrai tournant pour Siri

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Avec ce partenariat, Apple adopte une stratégie hybride : elle s’appuie sur la puissance de Google tout en gardant la main sur l’exécution et l’expérience. Cette approche parait pragmatique, et lui permet de rattraper son retard en IA sans renoncer à ses principes clés : performance, intégration et confidentialité. En revanche on ne sait si cette alliance tiendra sur la durée… ou si Apple finira par voler de ses propres ailes.

Apparemment, Apple ne se contente pas d’intégrer Gemini comme un simple moteur externe. La firme disposerait d’au modèle dans ses propres infrastructures.Concrètement, cela signifie qu’, l’adapter à ses propres besoins et surtout créer des versions dérivées plus légères. Cette liberté est loin d’être anodine. Elle permet à Apple de garder le contrôle sur l’expérience utilisateur, tout en s’appuyant sur la puissance des modèles de Google.Au cœur de cette stratégie, une technique encore peu connue du grand public : la. Il s'agit d'une technique de machine leasing qui consiste à utiliser un modèle très puissant (comme Gemini) pour entraîner des versions plus petites, capables de fonctionner directement sur l’appareil.Ces modèlesprésentent plusieurs avantages, comme une, une, un fonctionnementet surtout une meilleure protection des données. Autrement dit, Apple pourrait proposer une IA performante sans dépendre systématiquement du cloud, un point clé dans sa stratégie axée sur la confidentialité.Encore plus intéressant : ces modèles ne se contentent pas de reproduire les réponses de Gemini., ce qui améliore leur efficacité malgré leur taille réduite.Tout n’est pas simple pour autant.souligne que. Apple cherche notamment à construire une IA plus contextuelle et personnelle, mais aussi mieux intégrée au système.De son côté,. Par conséquent, Apple doitces modèles pour coller à sa vision. En parallèle, les équipes internes – notamment celles des– continuent de travailler sur des modèles maison. Une preuve que Cupertino ne veut pas dépendre totalement de Google à long terme.Parmi les nouveautés attendues, Siri serait capable de mémoriser les conversations passées, d'avoir des suggestions proactives (par exemple partir plus tôt pour un vol) et de disposer d'une interface plus proche des chatbots modernes.Cupertino pourrait même aller plus loin avec unetransformant Siri en véritable assistant intelligent, et non plus en simple outil de commande vocale.