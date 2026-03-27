Jusqu’à 400 000 $ pour rester chez Apple : la fuite des cerveaux vers OpenAI continue

Qu'en penser ?



Au-delà des montants, cette initiative illustre un enjeu plus large : conserver les talents capables de concevoir les futurs produits Apple, à l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit l’ensemble du secteur. Entre hardware, IA et nouveaux formats d’appareils, la guerre ne se joue plus seulement sur les produits… mais aussi — et surtout — sur les cerveaux qui les imaginent.