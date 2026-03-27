Jusqu’à 400 000 $ pour rester chez Apple : la fuite des cerveaux vers OpenAI continue
Par Laurence - Publié le
Apple est finalement forcer de sortir son chéquier pour retenir ses talents. Selon Bloomberg, elle a accordé des bonus exceptionnels à ses équipes de design produit iPhone, sous forme d’actions, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars.
La forme de cette prime la rend particulièrement intéressante et incitative à la création. En effet, elle est indexée sur la valeur de l'action AAPL et les montants sont estimés entre 200 000 et 400 000 dollars — voire davantage selon l’évolution du cours.
Mais elles ne seront toutefois pas versées immédiatement. Elles s’étalent sur quatre ans, un mécanisme classique destiné à inciter les employés à rester dans l’entreprise sur le long terme. On est quand même bien loin des montants d'OpenAI qui a aligné plusieurs millions de dollars pour ses chercheurs et ingénieurs clés, versés sur deux ans et disponibles en cash ou en actions.
Cette décision s’inscrit dans un contexte de forte concurrence sur le marché des talents, notamment face à OpenAI. La société dirigée par Sam Altman multiplie les recrutements dans les équipes hardware d’Apple, avec plus de 40 anciens employés déjà débauchés ces derniers mois.
Parmi eux, on retrouve des profils clés issus de l’iPhone, de l’Apple Watch, ou encore du Vision Pro. Même des figures emblématiques liées au design Apple gravitent désormais autour des projets hardware d’OpenAI, à commencer par Jony Ive, ancien chef du design. Cette
Apple n’en est pas à sa première tentative pour fidéliser ses équipes. Déjà en 2021 et 2022, l’entreprise avait distribué des bonus en actions à ses ingénieurs dans plusieurs divisions clés, notamment le silicium et le software.
Mais cette nouvelle vague semble plus ciblée — et plus généreuse—, preuve que la menace s’est accrue. Les géants de la tech, mais aussi les nouveaux acteurs de l’IA, n’hésitent plus à proposer des packages très agressifs pour attirer les meilleurs profils. Dans cette bataille, Apple joue sur la stabilité et la valorisation à long terme, là où ses concurrents misent davantage sur des salaires élevés et des projets plus expérimentaux.
Au-delà des montants, cette initiative illustre un enjeu plus large : conserver les talents capables de concevoir les futurs produits Apple, à l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit l’ensemble du secteur. Entre hardware, IA et nouveaux formats d’appareils, la guerre ne se joue plus seulement sur les produits… mais aussi — et surtout — sur les cerveaux qui les imaginent.
Une réponse directe à la pression d’OpenAI
La forme de cette prime la rend particulièrement intéressante et incitative à la création. En effet, elle est indexée sur la valeur de l'action AAPL et les montants sont estimés entre 200 000 et 400 000 dollars — voire davantage selon l’évolution du cours.
Mais elles ne seront toutefois pas versées immédiatement. Elles s’étalent sur quatre ans, un mécanisme classique destiné à inciter les employés à rester dans l’entreprise sur le long terme. On est quand même bien loin des montants d'OpenAI qui a aligné plusieurs millions de dollars pour ses chercheurs et ingénieurs clés, versés sur deux ans et disponibles en cash ou en actions.
Cette décision s’inscrit dans un contexte de forte concurrence sur le marché des talents, notamment face à OpenAI. La société dirigée par Sam Altman multiplie les recrutements dans les équipes hardware d’Apple, avec plus de 40 anciens employés déjà débauchés ces derniers mois.
Parmi eux, on retrouve des profils clés issus de l’iPhone, de l’Apple Watch, ou encore du Vision Pro. Même des figures emblématiques liées au design Apple gravitent désormais autour des projets hardware d’OpenAI, à commencer par Jony Ive, ancien chef du design. Cette
fuite des cerveauxinquiète en interne, d’autant que la bataille autour de l’IA s’intensifie et s’étend désormais au matériel.
Une guerre des talents qui s’intensifie
Apple n’en est pas à sa première tentative pour fidéliser ses équipes. Déjà en 2021 et 2022, l’entreprise avait distribué des bonus en actions à ses ingénieurs dans plusieurs divisions clés, notamment le silicium et le software.
Mais cette nouvelle vague semble plus ciblée — et plus généreuse—, preuve que la menace s’est accrue. Les géants de la tech, mais aussi les nouveaux acteurs de l’IA, n’hésitent plus à proposer des packages très agressifs pour attirer les meilleurs profils. Dans cette bataille, Apple joue sur la stabilité et la valorisation à long terme, là où ses concurrents misent davantage sur des salaires élevés et des projets plus expérimentaux.
Qu'en penser ?
Au-delà des montants, cette initiative illustre un enjeu plus large : conserver les talents capables de concevoir les futurs produits Apple, à l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit l’ensemble du secteur. Entre hardware, IA et nouveaux formats d’appareils, la guerre ne se joue plus seulement sur les produits… mais aussi — et surtout — sur les cerveaux qui les imaginent.