OpenAI et un ex-salarié d'Apple accusés de vol !

Des secrets industriels au cœur du conflit

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près d’une décennie

Une guerre autour du futur des interfaces IA

l’après-smartphone

Qu'en penser ?



L'affaire est désormais dans les mains de la justice et il faut attendre de vois si elle accepte ces nouvelles accusations et comment OpenAI réagira. Le groupe a jusqu’ici rejeté les allégations, évoquant des discussions normales dans le cadre d’explorations produit. Mais avec cette escalade vers des accusations de vol de propriété intellectuelle, le dossier change de dimension. Entre guerre des talents, course à l’IA et enjeux hardware, cette affaire pourrait bien devenir l’un des feuilletons judiciaires majeurs de la tech dans les années à venir.

Pour rappel,. Très vite, iyO avait attaqué pour violation de marque, estimant que le nomcréait une confusion avec le sien. Mais malgré l’abandon du brandingpar OpenAI, le contentieux est loin d’être clos.Dans cette nouvelle phase, iyO ne se contente plus de contester un nom.Selon les documents judiciaires, un ancien ingénieur d’iyO aurait téléchargé des fichiers confidentiels — notamment des modèles CAD et des prototypes — avant de les transmettre à Tang Tan., potentiellement deselon la plainte. Le document détaille même les méthodes employées : renommage de fichiers avec des noms obscurs, exportation de données techniques et accès à des dossiers internes peu de temps avant une rencontre clé à San Francisco entre les différentes parties.Au-delà de l’aspect juridique, cette affaire révèle surtout une bataille stratégique majeure. Pour rappel,conçus comme une nouvelle interface pour interagir avec l’IA, sans écran ni smartphone.De leur côté,, même si leur premier produit ne serait finalement ni un wearable ni des écouteurs.Ce qui se joue ici dépasse donc un simple litige : c’est la prochaine génération d’interfaces homme-machine qui est en jeu, dans un contexte où les géants de la tech et les startups s’affrontent pour définir