iOS 27 : la révolution Siri façon ChatGPT se précise
Par Laurence - Publié le
À moins de trois mois de la WWDC, Apple s’apprête à dévoiler une transformation profonde de son assistant vocal. Avec iOS 27 (mais aussi iPadOS 27 et macOS 27), Siri ne sera plus un simple outil de commandes vocales : il deviendra un véritable chatbot conversationnel, capable de rivaliser avec les références du marché.
Jusqu’ici, Siri se limitait à des requêtes
trop simples : météo, rappels, ou commandes système. Avec iOS 27, Apple change radicalement d’approche. Selon plusieurs rumeurs, Siri devrait enfin évoluer vers un assistant conversationnel complet, du même acabit que ChatGPT ou Claude.
Concrètement, il sera désormais possible d’engager une vraie discussion avec l'assistant, de gérer des tâches complexes en plusieurs étapes, de poser des questions approfondies avec contexte ou encore de bénéficier d’une interaction continue, sans relancer l’assistant.
Malgré des mois à nier toute modification en ce sens, le virage est totalement stratégique. La firme ne peut plus ignorer l’essor massif des chatbots, désormais utilisés aussi bien pour la recherche web que pour le code ou la productivité.
Avec iOS 27, Siri se rapprocherait clairement des capacités offertes par les grands modèles actuels avec la recherche web enrichie, la génération de texte et d’images, le résumé de documents, l'analyse de fichiers importés, la compréhension du contenu affiché à l’écran et l'exploitation du contexte personnel (emails, fichiers, messages…).
Autre bruit de couloir : il ne serait plus uniquement intégré au système et pourrait faire l'objet d'une application dédiée. Cette dernière fonctionnerait comme les clients actuels de chatbot avec un historique des conversations sous forme de liste, des discussions en bulles façon iMessage, une gestion des favoris, des fonctions de recherche dans les conversations mais aussi des suggestions de requêtes au démarrage.
Les échanges pourront se faire aussi bien à la voix qu’au clavier, avec une expérience plus proche d’un messager que d’un assistant classique. De fait, l'intégration serait toujours plus profonde au sein d'iOS.
Outre cette app autonome, Siri resterait omniprésent dans le système. Il pourrait toujours être activé via
Il pourrait notamment analyser des emails ou messages, retrouver des photos précises, suggérer du contenu vidéo, aider à écrire ou coder et interagir directement avec les apps. Cupertino compterait aussi renforcer les Suggestions Siri, avec un accès plus large aux données personnelles pour proposer des actions contextuelles plus pertinentes.
Apple travaillerait également sur une refonte visuelle complète. Parmi les pistes évoquées, l’animation aurait été repensée lors de l’activation et serait intégrée dans la Dynamic Island avec un indicateur
Contrairement à ses concurrents, Apple pourrait limiter la mémoire conversationnelle de Siri. L’idée serait d'éviter un stockage trop important des interactions utilisateurs, au nom de la confidentialité. Un choix cohérent avec la stratégie historique d’Apple, mais qui pourrait aussi restreindre certaines capacités avancées.
Apple ne compte pas fermer son écosystème. iOS 27 introduirait un système d’extensions permettant de connecter Siri à des IA tierces. Après l’intégration déjà existante avec ChatGPT, d’autres modèles comme Gemini ou Claude pourraient être pris en charge. Les utilisateurs pourraient choisir leur moteur IA directement dans les réglages, et déléguer certaines requêtes à ces services.
C’est sans doute l’information la plus stratégique : Apple aurait conclu un accord avec Google pour utiliser Gemini comme base technologique. Le futur Siri reposerait ainsi sur un modèle IA dérivé de Gemini, des infrastructures cloud Google (TPU) et une puissance supérieure aux modèles internes d’Apple. Un choix qui illustre le retard pris par Apple dans les modèles de langage… mais aussi sa volonté d’accélérer rapidement.
Apple devrait lever le voile sur cette nouvelle génération de Siri lors de la WWDC, le 8 juin prochain. Pour le moment, une inconnue majeure : toutes les fonctionnalités seront-elles prêtes ? Certaines pourraient être déployées progressivement, comme ce fut le cas avec Apple Intelligence. Avec iOS 27, Apple joue gros. La transformation de Siri en chatbot pourrait enfin combler un retard devenu critique face à OpenAI ou Google… et redéfinir l’expérience utilisateur sur iPhone pour les années à venir.
Siri sera-t-il un chatbot complet ?
Jusqu’ici, Siri se limitait à des requêtes
Concrètement, il sera désormais possible d’engager une vraie discussion avec l'assistant, de gérer des tâches complexes en plusieurs étapes, de poser des questions approfondies avec contexte ou encore de bénéficier d’une interaction continue, sans relancer l’assistant.
Malgré des mois à nier toute modification en ce sens, le virage est totalement stratégique. La firme ne peut plus ignorer l’essor massif des chatbots, désormais utilisés aussi bien pour la recherche web que pour le code ou la productivité.
Avec iOS 27, Siri se rapprocherait clairement des capacités offertes par les grands modèles actuels avec la recherche web enrichie, la génération de texte et d’images, le résumé de documents, l'analyse de fichiers importés, la compréhension du contenu affiché à l’écran et l'exploitation du contexte personnel (emails, fichiers, messages…).
Une app Siri autonome, comme ChatGPT
Autre bruit de couloir : il ne serait plus uniquement intégré au système et pourrait faire l'objet d'une application dédiée. Cette dernière fonctionnerait comme les clients actuels de chatbot avec un historique des conversations sous forme de liste, des discussions en bulles façon iMessage, une gestion des favoris, des fonctions de recherche dans les conversations mais aussi des suggestions de requêtes au démarrage.
Les échanges pourront se faire aussi bien à la voix qu’au clavier, avec une expérience plus proche d’un messager que d’un assistant classique. De fait, l'intégration serait toujours plus profonde au sein d'iOS.
Outre cette app autonome, Siri resterait omniprésent dans le système. Il pourrait toujours être activé via
Dis Siriou manuellement. En revanche, il remplacerait logiquement et progressivement Spotlight. Il serait aussi intégré dans les apps Apple (Mail, Messages, Photos, Apple TV, Xcode…)
Il pourrait notamment analyser des emails ou messages, retrouver des photos précises, suggérer du contenu vidéo, aider à écrire ou coder et interagir directement avec les apps. Cupertino compterait aussi renforcer les Suggestions Siri, avec un accès plus large aux données personnelles pour proposer des actions contextuelles plus pertinentes.
Une nouvelle interface, jusqu’à la Dynamic Island
Apple travaillerait également sur une refonte visuelle complète. Parmi les pistes évoquées, l’animation aurait été repensée lors de l’activation et serait intégrée dans la Dynamic Island avec un indicateur
en cours de recherche. A cela s'ajouteraient un panneau translucide affichant les réponses et une interface conversationnelle accessible par un geste. On évoque aussi l’apparition d’un bouton
Demander à Siridirectement dans les apps, ainsi qu’une option
Ecrire avec Siridans le clavier iOS.
Contrairement à ses concurrents, Apple pourrait limiter la mémoire conversationnelle de Siri. L’idée serait d'éviter un stockage trop important des interactions utilisateurs, au nom de la confidentialité. Un choix cohérent avec la stratégie historique d’Apple, mais qui pourrait aussi restreindre certaines capacités avancées.
Quels liens vers ChatGPT, Gemini ou Claude
Apple ne compte pas fermer son écosystème. iOS 27 introduirait un système d’extensions permettant de connecter Siri à des IA tierces. Après l’intégration déjà existante avec ChatGPT, d’autres modèles comme Gemini ou Claude pourraient être pris en charge. Les utilisateurs pourraient choisir leur moteur IA directement dans les réglages, et déléguer certaines requêtes à ces services.
C’est sans doute l’information la plus stratégique : Apple aurait conclu un accord avec Google pour utiliser Gemini comme base technologique. Le futur Siri reposerait ainsi sur un modèle IA dérivé de Gemini, des infrastructures cloud Google (TPU) et une puissance supérieure aux modèles internes d’Apple. Un choix qui illustre le retard pris par Apple dans les modèles de langage… mais aussi sa volonté d’accélérer rapidement.
Qu'en penser ?
Apple devrait lever le voile sur cette nouvelle génération de Siri lors de la WWDC, le 8 juin prochain. Pour le moment, une inconnue majeure : toutes les fonctionnalités seront-elles prêtes ? Certaines pourraient être déployées progressivement, comme ce fut le cas avec Apple Intelligence. Avec iOS 27, Apple joue gros. La transformation de Siri en chatbot pourrait enfin combler un retard devenu critique face à OpenAI ou Google… et redéfinir l’expérience utilisateur sur iPhone pour les années à venir.