iOS 27 : la révolution Siri façon ChatGPT se précise

Siri sera-t-il un chatbot complet ?

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Apple devrait lever le voile sur cette nouvelle génération de Siri lors de la WWDC, le 8 juin prochain. Pour le moment, une inconnue majeure : toutes les fonctionnalités seront-elles prêtes ? Certaines pourraient être déployées progressivement, comme ce fut le cas avec Apple Intelligence. Avec iOS 27, Apple joue gros. La transformation de Siri en chatbot pourrait enfin combler un retard devenu critique face à OpenAI ou Google… et redéfinir l’expérience utilisateur sur iPhone pour les années à venir.

Jusqu’ici,: météo, rappels, ou commandes système. Avec iOS 27,. Selon plusieurs rumeurs,, du même acabit que ChatGPT ou Claude.Concrètement, il sera désormaisd’engager une vraie discussion avec l'assistant, de gérer des tâches complexes en plusieurs étapes, de poser des questions approfondies avec contexte ou encore de bénéficier d’une interaction continue, sans relancer l’assistant.Malgré des mois à nier toute modification en ce sens,. La firme ne peut plus ignorer l’essor massif des chatbots, désormais utilisés aussi bien pour la recherche web que pour le code ou la productivité.Avec iOS 27,avec la recherche web enrichie, la génération de texte et d’images, le résumé de documents, l'analyse de fichiers importés, la compréhension du contenu affiché à l’écran et l'exploitation du contexte personnel (emails, fichiers, messages…).Autre bruit de couloir :Cette dernière fonctionnerait comme les clients actuels de chatbot avec un historique des conversations sous forme de liste, des discussions en bulles façon iMessage, une gestion des favoris, des fonctions de recherche dans les conversations mais aussi des suggestions de requêtes au démarrage., avec une expérience plus proche d’un messager que d’un assistant classique. De fait, l'intégration serait toujours plus profonde au sein d'iOS.Il pourrait toujours être activé viaou manuellement. En revanche,. Il serait aussi intégré dans les apps Apple (Mail, Messages, Photos, Apple TV, Xcode…)Il pourrait notamment analyser des emails ou messages, retrouver des photos précises, suggérer du contenu vidéo, aider à écrire ou coder et interagir directement avec les apps. Cupertino compterait aussiles Suggestions Siri, avec un accès plus large aux données personnelles pour proposer des actions contextuelles plus pertinentes.Parmi les pistes évoquées, l’animation aurait été repensée lors de l’activation et serait intégrée dans la Dynamic Island avec un indicateur. A cela s'ajouteraient un panneau translucide affichant les réponses et une interface conversationnelle accessible par un geste. On évoque aussi l’apparition d’un boutondirectement dans les apps, ainsi qu’une optiondans le clavier iOS.Contrairement à ses concurrents,. L’idée serait d', au nom de la confidentialité. Un choix cohérent avec la stratégie historique d’Apple, mais qui pourrait aussi restreindre certaines capacités avancées.iOS 27 introduirait un système d’extensions permettant de. Après l’intégration déjà existante avec ChatGPT, d’autres modèles comme Gemini ou Claude pourraient être pris en charge. Les utilisateurs pourraient choisir leur moteur IA directement dans les réglages, et déléguer certaines requêtes à ces services.C’est sans doute l’information la plus stratégique :. Le futur Siri reposerait ainsi sur un modèle IA dérivé de Gemini, des infrastructures cloud Google (TPU) et une puissance supérieure aux modèles internes d’Apple. Un choix qui illustre le retard pris par Apple dans les modèles de langage… mais aussi sa volonté d’accélérer rapidement.