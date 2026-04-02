OpenAI vaut désormais la somme incroyable de 852 milliards

Qu’en penser ?



Cette levée record marque un tournant. L’IA n’est plus un pari, c’est désormais un pilier économique majeur, capable d’attirer des investissements comparables aux plus grandes révolutions industrielles.



Mais plusieurs points restent en suspend : OpenAI pourra-t-elle justifier une valorisation aussi élevée sur le long terme ? Entre promesses technologiques, pression concurrentielle et enjeux réglementaires, le chemin vers une IPO réussie s’annonce aussi stratégique que risqué. Une chose est sûre : la bataille de l’IA entre dans une nouvelle dimension.